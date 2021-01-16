16.01.2021, 12:05

Государство утвердило пособия на второй этап программы проведения высокоскоростного интернета


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Tele2 sulgeb tugijaama
Foto on illustreerivFoto: Tanel Meos

Весной 2020 года Правительство ЭР выделило вспомогательный бюджет на развитие высокоскоростного интернет-соединения за городом в рамках мер поддержки Covid-19. В результате конкурса и раунда подачи заявок, организованного Департаментом защиты прав потребителей и технического надзора, 10 компаний, которые успешно участвовали в этом конкурсе, установят новые высокоскоростные интернет-соединения на 7 337 адресов, на что будет потрачено 10,5 миллиона евро.

Потребители также имели возможность подать заявку на поддержку в размере до 300 евро для подключения к высокоскоростному интернету. Через 13 компаний, участвующих в программе поддержки, а также из напрямую поступивших в департамент заявлений, было одобрено 4670 заявок на общую сумму 1,4 миллиона евро.

”Мы рады, что можем помочь установить более 12 000 новых высокоскоростных подключений к Интернету и улучшить условия жизни за пределами города”, — сказал Каур Каяк, генеральный директор Департамента защиты прав потребителей и технического надзора. ”Для телекоммуникационных компаний установить соединения в этом году — большая проблема, и мы хотим поддержать их в этой работе. Высокоскоростное подключение к Интернету необходимо для повседневной учебы, работы и развлечений. Такая возможность должна быть одинаково доступной как в деревне, так и в городе”.

Подробнее о программе поддержки и устанавливаемых подключениях читайте здесь.

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