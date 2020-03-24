Государство будет следить за передвижением людей с помощью мобильных телефонов для анализа распространения коронавируса

Департамент статистики пробует начать составлять анализ распространения коронавируса, основываясь на данных, полученных от операторов связи, хотя в Эстонии тестируются на вирус только очень старые и хронически больные люди.
По заказу департамента, анализировать передвижение мобильных телефонов клиентов операторов связи во времени и пространстве будет зародившееся в Тартуском университете предприятие Positium.
На основе анонимных данных будет проанализировано, как изменилось передвижение людей до и после объявления чрезвычайного положения, остаются ли вернувшиеся из-за рубежа люди дома и какова возможная модель дальнейшего распространения коронавируса в Эстонии.
Департамент предложили кризисной комиссии идею проведения подобного анализа, и комиссия ее одобрила.
По решению Департамента здоровья в Эстонии проводят тесты на коронавирус только людям старше 80 лет, хроническим больным и работникам критически важных профессий, и только в том случае, если у них имеются симптомы болезни.
Коронавирус COVID-19
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Важные телефонные номера:
1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
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