ФОТО | В продажу в Эстонии поступил флагман Samsung Galaxy Note20
В магазинах Эстонии в продажу поступил флагман этого лета компании Samsung — Galaxy Note20. На прилавках появились две модели — Galaxy Note20 и Galaxy Note20 Ultra.
В магазинах Эстонии в продажу поступил флагман этого лета компании Samsung — Galaxy Note20. На прилавках появились две модели — Galaxy Note20 и Galaxy Note20 Ultra.
”Подавляющее большинство (81%) устройств, проданных в странах Балтии в период предварительных продаж, были именно моделями Galaxy Note20 Ultra. Это показывает, что, выбирая серию Note, люди отдают предпочтение самым мощным и большим телефонам — а именно этим и знамениты наши смартфоны со стилусами. 56% покупателей выбрали бронзовые телефоны Note20”, — сказал руководитель мобильного подразделения Samsung Eesti Антти Аасма.
Успеха в продажах добились и вышедшие на рынок одновременно с телефонами Galaxy Note20 планшеты Galaxy Tab S7 | S7+. В период предварительных продаж их было продано на 67% больше, чем моделей прошлого поколения Tab S6. По всем странам Балтии рост составил целых 186%.
”Результаты продаж планшетных компьютеров демонстрируют, что в свете угрозы коронавируса люди ищут хорошие подходящие для дистанционной работы устройства. Значительный скачок в продажах планшетов имел место и этой весной”, — отметил Аасма. Кроме того, уже сейчас в магазинах можно найти наушники Galaxy Buds Live и смарт-часы Galaxy Watch3, результаты предварительных продаж которых на треть превысили ожидания Samsung.
Новые телефоны схожи по размеру. Galaxy Note20 Ultra обладает 6,9-дюймовым экраном Dynamic AMOLED WQHD+ с частотой обновления 120 Гц. Несколько меньшая модель Galaxy Note20 имеет 6,7-дюймовый экран FHD+ с частотой обновления 60 Гц. ”Экраны сопоставимого размера — таким образом владельцы младшей модели Note20 также могут насладиться характерным для серии Note большим экраном, прекрасно подходящим, например, для просмотра видео”, — добавил Аасма.
На задней стороне обеих устройств расположены три камеры, а у модели Galaxy Note20 Ultra также есть специальный лазерный сенсор, который помогает фокусировке при съемке близко расположенных объектов. Ultra обладает основной 108 МП камерой, телефото-камерой 12 МП с 5-кратным зумом, а также сверхширокоугольной 12 МП камерой. В модели Galaxy Note20 установлены 12 МП основная камера, телефото-камера 64 МП с 3-кратным гибридным зумом и 12 МП сверхширокоугольная камера. Спереди на каждом устройстве стоит 12 МП камера.
Улучшено было и приложение Samsung Notes, в котором теперь гораздо удобнее выполнять рабочие задачи. Например, если коллега отправит вам документ PDF или PowerPoint, на Galaxy Note20 в них можно с удобством делать заметки и вносить изменения с помощью стилуса.
Для комфортного управления файлами в Galaxy Note20 Ultra — впервые на устройствах Galaxy — задействована технология UWB (ultra-wideband), которая позволяет при помощи функции Point to Share быстро пересылать файлы на другие находящиеся поблизости телефоны с UWB.
Места для записи в обеих телефонах по 256 ГБ, а в Galaxy Note20 Ultra также можно добавить карточку microSD. Телефон Note20 Ultra оснащен аккумулятором емкостью 4500 мАч, а Note20 — 4300 мАч. Оба устройства поддерживают быструю зарядку Samsung 25 Вт, быструю беспроводную зарядку 15 Вт, а если пользователь обладает другим телефоном с функцией Samsung PowerShare, его можно заряжать от любой из моделей Note20.
Наряду со смартфонами Note20 и Note20 Ultra сегодня в продажу в Эстонии также поступили новые планшетные компьютеры Samsung Galaxy Tab S7 и S7+.
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