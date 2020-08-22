ФОТО | В продажу в Эстонии поступил флагман Samsung Galaxy Note20

”Подавляющее большинство (81%) устройств, проданных в странах Балтии в период предварительных продаж, были именно моделями Galaxy Note20 Ultra. Это показывает, что, выбирая серию Note, люди отдают предпочтение самым мощным и большим телефонам — а именно этим и знамениты наши смартфоны со стилусами. 56% покупателей выбрали бронзовые телефоны Note20”, — сказал руководитель мобильного подразделения Samsung Eesti Антти Аасма.

Успеха в продажах добились и вышедшие на рынок одновременно с телефонами Galaxy Note20 планшеты Galaxy Tab S7 | S7+. В период предварительных продаж их было продано на 67% больше, чем моделей прошлого поколения Tab S6. По всем странам Балтии рост составил целых 186%.

”Результаты продаж планшетных компьютеров демонстрируют, что в свете угрозы коронавируса люди ищут хорошие подходящие для дистанционной работы устройства. Значительный скачок в продажах планшетов имел место и этой весной”, — отметил Аасма. Кроме того, уже сейчас в магазинах можно найти наушники Galaxy Buds Live и смарт-часы Galaxy Watch3, результаты предварительных продаж которых на треть превысили ожидания Samsung.

samsung

Новые телефоны схожи по размеру. Galaxy Note20 Ultra обладает 6,9-дюймовым экраном Dynamic AMOLED WQHD+ с частотой обновления 120 Гц. Несколько меньшая модель Galaxy Note20 имеет 6,7-дюймовый экран FHD+ с частотой обновления 60 Гц. ”Экраны сопоставимого размера — таким образом владельцы младшей модели Note20 также могут насладиться характерным для серии Note большим экраном, прекрасно подходящим, например, для просмотра видео”, — добавил Аасма.

На задней стороне обеих устройств расположены три камеры, а у модели Galaxy Note20 Ultra также есть специальный лазерный сенсор, который помогает фокусировке при съемке близко расположенных объектов. Ultra обладает основной 108 МП камерой, телефото-камерой 12 МП с 5-кратным зумом, а также сверхширокоугольной 12 МП камерой. В модели Galaxy Note20 установлены 12 МП основная камера, телефото-камера 64 МП с 3-кратным гибридным зумом и 12 МП сверхширокоугольная камера. Спереди на каждом устройстве стоит 12 МП камера.