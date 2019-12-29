ФОТО и ВИДЕО | В сети стартовала кампания по сбору средств на производство домашнего робота-кота

Робот, получивший название MarsCat, может иметь разный цвет корпуса (белый, серый, черный и рыжий). Он оснащен несколькими сенсорами, встроенной в нос 5-Мп камерой и работает под управлением процессора Raspberry Pi 3, пишет The Verge. Встроенной батареи MarsCat хватит на 2-3 часа активного взаимодействия с хозяином и примерно на 5-6 часов работы в более спокойном режиме. Среди прочего робот может реагировать на прикосновения и играть с кошачьими игрушками.

По словам разработчиков, робокот способен обучаться и подстраивать свое поведение под привычки владельца. Например, если человек будет много говорить с "питомцем", то робот станет чаще мяукать в ответ. Также робот понимает два десятка команд, а при желании владельцы MarsCat смогут запрограммировать его на выполнение определенных действий. Код новых команд, который смогут скачивать все желающие, будет выложен на сайте Elephant Robotics после старта продаж робота.