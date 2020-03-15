ФОТО и ВИДЕО | В продажу в Эстонии поступил новейший флагман Samsung Galaxy S20

”Результаты предварительной продажи демонстрируют, что жители Эстонии хорошо приняли новую серию S. Мы также получаем положительные отзывы о новых телефонах от журналистов, — сказал руководитель мобильного подразделения Samsung Eesti Антти Аасма. — Популярным выбором является самый мощный S20 Ultra 5G — это показывает, что жители Эстонии предпочитают наиболее мощные модели флагманов. У S20 Ultra 5G в сравнении с другими телефонами S20 также самый емкий аккумулятор, система камер с лучшими характеристиками и экран большего размера”.

”Для активных пользователей очень важно иметь возможность делать хорошие фотографии и видеоролики. Телефоны S20 позволяют записывать видео в разрешении 8K, причем невероятную стабильность изображения обеспечивает система Super Steady. Камеры также обладают более крупными, чем прежде сенсорами и более высоким разрешением (больше мегапикселей), чтобы снимки получались особенно четкими”, — отметил Аасма.

В продажу поступили три модели телефонов Galaxy S20 — Galaxy S20, Galaxy S20+ 5G и Galaxy S20 Ultra 5G.