15.03.2020, 12:09

ФОТО и ВИДЕО | В продажу в Эстонии поступил новейший флагман Samsung Galaxy S20


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ФОТО и ВИДЕО | В продажу в Эстонии поступил новейший флагман Samsung Galaxy S20
Samsung

С сегодняшнего дня в Эстонии продается флагман этого года компании Samsung — Galaxy S20. Всего на полки попадут три модели: Galaxy S20, Galaxy S20+ 5G и Galaxy S20 Ultra 5G. В сравнении с прошлогодними моделями, у телефонов заметно улучшились камеры, а экраны обладают частотой обновления 120 Гц.

”Результаты предварительной продажи демонстрируют, что жители Эстонии хорошо приняли новую серию S. Мы также получаем положительные отзывы о новых телефонах от журналистов, — сказал руководитель мобильного подразделения Samsung Eesti Антти Аасма. — Популярным выбором является самый мощный S20 Ultra 5G — это показывает, что жители Эстонии предпочитают наиболее мощные модели флагманов. У S20 Ultra 5G в сравнении с другими телефонами S20 также самый емкий аккумулятор, система камер с лучшими характеристиками и экран большего размера”.

”Для активных пользователей очень важно иметь возможность делать хорошие фотографии и видеоролики. Телефоны S20 позволяют записывать видео в разрешении 8K, причем невероятную стабильность изображения обеспечивает система Super Steady. Камеры также обладают более крупными, чем прежде сенсорами и более высоким разрешением (больше мегапикселей), чтобы снимки получались особенно четкими”, — отметил Аасма.

В продажу поступили три модели телефонов Galaxy S20 — Galaxy S20, Galaxy S20+ 5G и Galaxy S20 Ultra 5G.

Все телефоны оснащены камерами повышенного разрешения, чтобы снимки получались максимально детальными. Galaxy S20 Ultra 5G оснащен 108-мегапиксельной, а S20 и S20+ 5G 64-мегапиксельными задними камерами. Модель S20 Ultra 5G также обладает специальной функцией, объединяющей девять пикселей в один, что позволяет делать более качественные фотографии в условиях недостаточной освещенности.

Второй важной функцией камер является zoom: на задней стенке модели расположилась специальная zoom-камера, позволяющая без потери качества использовать 10-кратное оптическое приближение. При желании можно установить максимальное 100-кратное приближение. Также камера обладает решением, позволяющим выбрать и вырезать тот или иной конкретный элемент снимка — в результате пользователь может думать о композиции, уже сделав фотографию.

Как и представленные летом 2019 года телефоны Note10, новые модели S20 обладают экранами Samsung Infinity-O, в верхней части которых для фронтальной камеры вырезано специальное отверстие. Впервые на телефонах Samsung экраны обладают частотой обновления 120 Гц вместо 60 Гц, что позволяет сделать пользовательский опыт значительно более плавным.

Телефоны доступны в следующих расцветках:

- Galaxy S20: Космический серый, Небесно-синий и Облачно-розовый
- Galaxy S20+ 5G: Космический серый, Небесно-синий и Облачно-черный
- Galaxy S20 Ultra 5G: Космический серый и Космический черный

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