ФОТО и ВИДЕО | В продажу в Эстонии поступил новейший флагман Samsung Galaxy S20

Все телефоны оснащены камерами повышенного разрешения, чтобы снимки получались максимально детальными. Galaxy S20 Ultra 5G оснащен 108-мегапиксельной, а S20 и S20+ 5G 64-мегапиксельными задними камерами. Модель S20 Ultra 5G также обладает специальной функцией, объединяющей девять пикселей в один, что позволяет делать более качественные фотографии в условиях недостаточной освещенности.
Второй важной функцией камер является zoom: на задней стенке модели расположилась специальная zoom-камера, позволяющая без потери качества использовать 10-кратное оптическое приближение. При желании можно установить максимальное 100-кратное приближение. Также камера обладает решением, позволяющим выбрать и вырезать тот или иной конкретный элемент снимка — в результате пользователь может думать о композиции, уже сделав фотографию.
Как и представленные летом 2019 года телефоны Note10, новые модели S20 обладают экранами Samsung Infinity-O, в верхней части которых для фронтальной камеры вырезано специальное отверстие. Впервые на телефонах Samsung экраны обладают частотой обновления 120 Гц вместо 60 Гц, что позволяет сделать пользовательский опыт значительно более плавным.
Телефоны доступны в следующих расцветках:
- Galaxy S20: Космический серый, Небесно-синий и Облачно-розовый
- Galaxy S20+ 5G: Космический серый, Небесно-синий и Облачно-черный
- Galaxy S20 Ultra 5G: Космический серый и Космический черный
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