ФОТО и ВИДЕО | США запустили к Марсу самый большой в мире марсоход. Какая цель у экспедиции?

Запуск ракеты был осуществлен с 41-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал в 07:50 по времени Восточного побережья США (14:50 по Таллинну).

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Perseverance является уже пятым американским марсоходом, который NASA отправляет для изучения Марса. Это самый большой в мире планетоход, вес которого достигает 1025 кг, длина составляет 3 метра и ширина — 2,7 метра.

Он оснащен большим количеством исследовательского оборудования. На нем установлен бур для отбора проб из марсианской почвы, в которых аппарат будет искать признаки микробной жизни, роботизированная рука, видеокамеры, инструменты для химического и минералогического анализа почвы, рентгеновский спектрометр с тепловизором, ультрафиолетовый спектрометр для обнаружения органических веществ.

Кроме того, машина оснащена специальным аппаратом MOXIE, который попробует вырабатывать кислород из диоксида углерода, присутствующего в марсианской атмосфере, а также микрофонами и датчиками для метеорологических наблюдений.

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Как ожидается, планетоход совершит посадку на Марсе в кратере Езеро 18 февраля 2021 года. Согласно спутниковым данным, в прошлом там была дельта реки, которая впадала в большое озеро. В скалах этого кратера, по мнению ученых, могли сохраниться следы жизни.

Американскому роверу предстоит собрать на Марсе образцы породы, которые на Землю вывезет специальная совместная миссия Европейского космического агентства (ЕКА) и NASA. Ее планируется отправить к Красной планете не раньше 2026 года.

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По сообщению NASA, на Perseverance установлен ядерный генератор энергии. Такой же генератор используется на американском марсоходе Curiosity, который исследует поверхность Красной планеты уже в течение почти восьми лет с августа 2012 года. Предполагается, что новый планетоход сможет проработать на Марсе 687 земных суток.

Аппарат Ingenuity 1,2 метра в диаметре и весом 1,8 кг станет первым вертолетом, который будет работать на Марсе. Он оснащен двумя камерами, способен зависать в воздухе на 20-30 секунд для фотографирования местности.