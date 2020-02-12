ФОТО и ВИДЕО | Скучаете по "раскладушкам"? Скоро в Эстонии появится новый складной телефон Samsung Galaxy Z Flip

Новый Samsung Galaxy Z Flip заставит нас ахнуть по многим причинам, считает эксперт Tele2 Силвер Тилк. Во-первых, неожиданный внешний вид: южнокорейских производителей вдохновил дизайн французской компактной пудры Lancôme. В полураскрытом состоянии телефон можно поставить на стол и удобно смотреть видео или вести видеоразговор. А чтобы прекратить связь, достаточно захлопнуть крышку.

Диагональ внутреннего экрана Z Flip в разложенном виде — 6,7 дюйма, как и у Samsung Galaxy S20+ 5G. Но из-за более толстых экранных рамок размеры всего телефона увеличились и стали такими же, как у S20 Ultra 5G. Внешний фронтальный экран сложенного телефона показывает уведомления и время. Экран изготовлен из тонкого пластика с окантовкой, которая защищает как сам экран, так и его складной механизм. Длина телефона в сложенном состоянии приблизительно такая же, как толщина четырех пальцев руки.

Foto: Samsung

Чего не стоит искать в Z Flip, так это разъема для наушников. Для такого продвинутого телефона это уже анахронизм. На самый большой компромисс по сравнению с другими телефонами S-двадцатой серии, Samsung, к сожалению, пришлось пойти в отношении качества камер.