ФОТО и ВИДЕО | Скучаете по "раскладушкам"? Скоро в Эстонии появится новый складной телефон Samsung Galaxy Z Flip

В конце февраля в представительства Tele2 поступит долгожданная новинка – телефон-раскладушка Samsung Galaxy Z Flip. Его гибкий экран складывается пополам по типу пудреницы.
Новый Samsung Galaxy Z Flip заставит нас ахнуть по многим причинам, считает эксперт Tele2 Силвер Тилк. Во-первых, неожиданный внешний вид: южнокорейских производителей вдохновил дизайн французской компактной пудры Lancôme. В полураскрытом состоянии телефон можно поставить на стол и удобно смотреть видео или вести видеоразговор. А чтобы прекратить связь, достаточно захлопнуть крышку.
Диагональ внутреннего экрана Z Flip в разложенном виде — 6,7 дюйма, как и у Samsung Galaxy S20+ 5G. Но из-за более толстых экранных рамок размеры всего телефона увеличились и стали такими же, как у S20 Ultra 5G. Внешний фронтальный экран сложенного телефона показывает уведомления и время. Экран изготовлен из тонкого пластика с окантовкой, которая защищает как сам экран, так и его складной механизм. Длина телефона в сложенном состоянии приблизительно такая же, как толщина четырех пальцев руки.
Чего не стоит искать в Z Flip, так это разъема для наушников. Для такого продвинутого телефона это уже анахронизм. На самый большой компромисс по сравнению с другими телефонами S-двадцатой серии, Samsung, к сожалению, пришлось пойти в отношении качества камер.
”Складные модели открывают новую страницу в развитии телефонной индустрии: габариты устройства больше не будут ограничивать размеры экрана”, — уверен С. Тилк. И когда обычные смартфоны уже некуда дальше увеличивать, на смену им приходят модели с гибкими экранами.
Samsung Galaxy Z Flip появится в представительствах Tele2 начиная с 28 февраля. Он будет стоить около 1500 евро и предлагаться в черном и фиолетовом исполнении.
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