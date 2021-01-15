15.01.2021, 17:10

ФОТО И ВИДЕО | Samsung представил флагманский телефон этого года – Galaxy S21

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Компания Samsung, крупнейший в мире производитель телефонов, представила свой флагман этого года – Galaxy S21. В продажу поступят три модели устройства – Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra, получившие ряд инновационных решений в области фото- и видеосъемки. Новые флагманы Galaxy S21 будут стоить в Эстонии дешевле прошлогодних моделей S20.

”Как следует из названия, Galaxy S21 Ultra — самая мощная модель в серии S21. У нее самый большой экран, самые мощные компоненты и лучшие камеры. Устройство предназначено для тех, чей телефон непременно должен быть абсолютной вершиной доступной технологии. Значительное нововведение также заключается в том, что модель S21 Ultra включает поддержку стилуса S Pen, известного по серии Samsung Note. Это значит, что при желании для телефона можно приобрести стилус, для хранения которого вместе с телефоном мы начинаем предлагать и специальный чехол, куда вставляется стилус”, — сказал руководитель мобильного подразделения Samsung Eesti Антти Аасма.

Основательно были обновлены системы камер и общий внешний вид телефонов. Для блока задних камер у края устройства начинается вырез другого цвета, который плавно перетекает в металлическую рамку телефона.

”Новые топовые Galaxy S21 будут стоить в Эстонии дешевле, чем прошлогодние модели S20. Самый мощный Galaxy S21 Ultra будет доступен в магазинах почти на сто евро дешевле, чем телефон Galaxy S20 Ultra на момент его выхода в продажу. Кроме того, людям не придется слишком много платить за дополнительную память. Разница в цене между 128 ГБ и 256 ГБ вариантами каждой модели S21 составляет всего 50 евро”, — отметил Аасма.

На задней стенке Galaxy S21 Ultra расположены четыре камеры: сверхширокоугольная камера 12 МП, широкоугольная камера 108 МП и две телефотокамеры по 10 МП. Спереди на устройстве установлена сверх​​мощная 40 МП камера для селфи.

”Две телефотокамеры на задней панели Ultra задействуют решение Samsung 100x Space Zoom, которое позволяет максимально приближать удаленные объекты, а использование двух объективов гарантирует наилучшее возможное качество”, — добавил Аасма. Кроме того, S21 Ultra значительно улучшил способность съемки в условиях низкой освещенности. В задней камере теперь используется передовая технология nona-binning, которая сохраняет на изображении больше деталей и при недостаточной освещенности.

Модели Galaxy S21 и S21+ имеют на задней стенке три камеры: сверхширокоугольную камеру 12 МП, широкоугольную камеру 12 МП и телефотокамеру 64 МП.

samsung

Все камеры телефона могут записывать видео 8K высокого качества. Новинкой в телефонах является функция 8K Video Snap, позволяющая выбрать кадр из 8K видео и превратить его в фотографию. Все телефоны оснащены технологией Samsung Space Zoom, которая обеспечивает моделям S21 и S21+ 30-кратный зум, а модели S21 Ultra — даже 100-кратный зум. Решение также включает в себя опцию блокировки зума, которая стабилизирует изображение во время масштабирования, чтобы конечный результат не оказался размытым.

S21 Ultra обладает 6,8-дюймовым дисплеем Dynamic AMOLED 2X с разрешением QHD+ и частотой обновления 120 Гц, как у предыдущего S20. Отличие от предыдущих моделей, впрочем, заключается в том, что пользователям больше не нужно выбирать между частотой обновления 120 Гц и разрешением QHD+. Теперь вы можете наслаждаться плавным обновлением экрана с четким разрешением QHD+. Кроме того, телефон автоматически регулирует частоту обновления экрана для экономии заряда аккумулятора, когда высокая частота обновления вам не требуется.

Меньшие модели S21 и S21+ обладают соответственно 6,2-дюймовым и 6,7-дюймовым дисплеями Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления 120 Гц и разрешением FHD+.

Все модели отличаются большой емкостью аккумуляторов. Самый большой аккумулятор — 5000 мАч — установлен в модели Galaxy S21 Ultra, за ним следует S21+ с 4800 мАч и S21 с 4000 мАч. Кроме того, телефоны поддерживают быструю зарядку Samsung Super Fast Charging и Fast Wireless Charging для беспроводной зарядки. Все телефоны также можно использовать для зарядки других поддерживающих беспроводную зарядку устройств, с помощью функции Wireless Powershare, для чего подзаряжаемое устройство следует поместить на заднюю панель телефона.

”По нашим данным, все больше и больше владельцев устройств Galaxy используют уже имеющиеся у них аксессуары, поэтому в целях сохранения окружающей среды в коробках новых устройств Galaxy не будет зарядного устройства и наушников. Важно отметить, что в наших телефонах с 2017 года используется стандарт USB-C, а это означает, что новый телефон можно заряжать всеми зарядками для устройств, представленных на рынке в течение этого времени. В комплекте все же идет кабель USB-C, который можно использовать для передачи данных с телефона или в качестве провода для зарядки”, — сказал Аасма.

samsung

Аасма добавил, что для Samsung очень важно минимизировать экологический след компании за счет развития экономики замкнутого цикла и сокращения технологических отходов.

Все новые телефоны водо- и пыленепроницаемы по стандарту IP68, и все модели оснащены стереодинамиками с тюнингом AKG. S21 Ultra и S21+ также поддерживают технологию UWB (ultra wideband) для быстрого обмена файлами, а S21 Ultra еще и Wi-Fi 6E для сверхбыстрого доступа в Интернет.

Все новые смартфоны серии Galaxy S21 также поддерживают мобильную связь 5G.

samsung

Новые телефоны Galaxy S21 можно предзаказать, начиная с сегодняшнего дня, а в магазины устройства поступят 29 января.

Цвета:

- Galaxy S21 Ultra: Фантомный черный и Фантомный серебряный
- Galaxy S21+: Фантомный черный, Фантомный серебряный и Фантомный лиловый
- Galaxy S21: Фантомный серый, Фантомный белый, Фантомный лиловый и Фантомный розовый

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