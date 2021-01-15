ФОТО И ВИДЕО | Samsung представил флагманский телефон этого года – Galaxy S21

”Как следует из названия, Galaxy S21 Ultra — самая мощная модель в серии S21. У нее самый большой экран, самые мощные компоненты и лучшие камеры. Устройство предназначено для тех, чей телефон непременно должен быть абсолютной вершиной доступной технологии. Значительное нововведение также заключается в том, что модель S21 Ultra включает поддержку стилуса S Pen, известного по серии Samsung Note. Это значит, что при желании для телефона можно приобрести стилус, для хранения которого вместе с телефоном мы начинаем предлагать и специальный чехол, куда вставляется стилус”, — сказал руководитель мобильного подразделения Samsung Eesti Антти Аасма.

Основательно были обновлены системы камер и общий внешний вид телефонов. Для блока задних камер у края устройства начинается вырез другого цвета, который плавно перетекает в металлическую рамку телефона.

”Новые топовые Galaxy S21 будут стоить в Эстонии дешевле, чем прошлогодние модели S20. Самый мощный Galaxy S21 Ultra будет доступен в магазинах почти на сто евро дешевле, чем телефон Galaxy S20 Ultra на момент его выхода в продажу. Кроме того, людям не придется слишком много платить за дополнительную память. Разница в цене между 128 ГБ и 256 ГБ вариантами каждой модели S21 составляет всего 50 евро”, — отметил Аасма.

На задней стенке Galaxy S21 Ultra расположены четыре камеры: сверхширокоугольная камера 12 МП, широкоугольная камера 108 МП и две телефотокамеры по 10 МП. Спереди на устройстве установлена сверх​​мощная 40 МП камера для селфи.

”Две телефотокамеры на задней панели Ultra задействуют решение Samsung 100x Space Zoom, которое позволяет максимально приближать удаленные объекты, а использование двух объективов гарантирует наилучшее возможное качество”, — добавил Аасма. Кроме того, S21 Ultra значительно улучшил способность съемки в условиях низкой освещенности. В задней камере теперь используется передовая технология nona-binning, которая сохраняет на изображении больше деталей и при недостаточной освещенности.

Модели Galaxy S21 и S21+ имеют на задней стенке три камеры: сверхширокоугольную камеру 12 МП, широкоугольную камеру 12 МП и телефотокамеру 64 МП.