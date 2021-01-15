ФОТО И ВИДЕО | Samsung представил флагманский телефон этого года – Galaxy S21

”Как следует из названия, Galaxy S21 Ultra — самая мощная модель в серии S21. У нее самый большой экран, самые мощные компоненты и лучшие камеры. Устройство предназначено для тех, чей телефон непременно должен быть абсолютной вершиной доступной технологии. Значительное нововведение также заключается в том, что модель S21 Ultra включает поддержку стилуса S Pen, известного по серии Samsung Note. Это значит, что при желании для телефона можно приобрести стилус, для хранения которого вместе с телефоном мы начинаем предлагать и специальный чехол, куда вставляется стилус”, — сказал руководитель мобильного подразделения Samsung Eesti Антти Аасма.
Основательно были обновлены системы камер и общий внешний вид телефонов. Для блока задних камер у края устройства начинается вырез другого цвета, который плавно перетекает в металлическую рамку телефона.
”Новые топовые Galaxy S21 будут стоить в Эстонии дешевле, чем прошлогодние модели S20. Самый мощный Galaxy S21 Ultra будет доступен в магазинах почти на сто евро дешевле, чем телефон Galaxy S20 Ultra на момент его выхода в продажу. Кроме того, людям не придется слишком много платить за дополнительную память. Разница в цене между 128 ГБ и 256 ГБ вариантами каждой модели S21 составляет всего 50 евро”, — отметил Аасма.
На задней стенке Galaxy S21 Ultra расположены четыре камеры: сверхширокоугольная камера 12 МП, широкоугольная камера 108 МП и две телефотокамеры по 10 МП. Спереди на устройстве установлена сверхмощная 40 МП камера для селфи.
”Две телефотокамеры на задней панели Ultra задействуют решение Samsung 100x Space Zoom, которое позволяет максимально приближать удаленные объекты, а использование двух объективов гарантирует наилучшее возможное качество”, — добавил Аасма. Кроме того, S21 Ultra значительно улучшил способность съемки в условиях низкой освещенности. В задней камере теперь используется передовая технология nona-binning, которая сохраняет на изображении больше деталей и при недостаточной освещенности.
Модели Galaxy S21 и S21+ имеют на задней стенке три камеры: сверхширокоугольную камеру 12 МП, широкоугольную камеру 12 МП и телефотокамеру 64 МП.
Transfermarkt: Цыганков – самый дорогой футболист Украины
Немецкий врач озвучил сенсационную версию о причинах пандемии
«Химки» отправили в отставку Куртинайтиса: причина
Установлен основной источник распространения коронавируса