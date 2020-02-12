ФОТО и ВИДЕО | Samsung представил флагман этого года – Galaxy S20 Ultra со 100-кратным зумом

Все телефоны оснащены камерами повышенного разрешения, чтобы снимки получались максимально детальными. Galaxy S20 Ultra оснащен 108-мегапиксельной, а S20 и S20+ 64-мегапиксельными задними камерами. Модель S20 Ultra также обладает специальной функцией, объединяющей девять пикселей в один, что позволяет делать более качественные фотографии в условиях недостаточной освещенности. Второй важной функцией камер является zoom: на задней стенке модели расположилась специальная zoom-камера, позволяющая без потери качества использовать 10-кратное оптическое приближение. При желании можно установить максимальное 100-кратное приближение. Также камера обладает решением, позволяющим выбрать и вырезать тот или иной конкретный элемент снимка – в результате пользователь может думать о композиции, уже сделав фотографию.

Foto: Samsung

«Поскольку камеры телефонов отличаются большим числом мегапикселей, часть изображения можно вырезать без потери качества финальной картинки. Также важно упомянуть, что камеры телефонов предлагают видеозапись в разрешении 8K, а функция Single Take позволяет одновременно записывать видео и делать снимки, чтобы позднее пользователь сам мог выбрать, что из получившегося ему нравится больше всего. Это важно, например, при съемке домашних животных или семейных сцен, где люди и животные перемещаются в кадре, и самостоятельно выбрать лучший момент для съемки может быть непросто», - пояснил Аасма.

Foto: Samsung

Как и представленные летом 2019 года телефоны Note10, новые модели S20 обладают экранами Samsung Infinity-O, в верхней части которых для фронтальной камеры вырезано специальное отверстие. Оно стало еще миниатюрнее, а грани вокруг экрана еще тоньше. Galaxy S20 обладает 6,2-дюймовым экраном QHD+, Galaxy S20+ 6,7-дюймовым экраном QHD+, а Galaxy S20 Ultra 6,9-дюймовым экраном QHD+. Все экраны поддерживают стандарт HDR10+ и – впервые на телефонах Samsung – обладают частотой обновления 120 Гц вместо 60 Гц, что позволяет сделать пользовательский опыт значительно более плавным.

Модель Galaxy S20 обладает самым маленьким аккумулятором, но даже он отличается емкостью 4000 мАч. Емкость аккумулятора Galaxy S20+ составляет 4500 мАч, а Galaxy S20 Ultra целых 5000 мАч – этого непременно хватит на целый день использования. Модели Galaxy S20 и S20+ используют 25-ваттную, а модель Ultra 45-ваттную быструю зарядку.

Galaxy S20 обладает 8 ГБ оперативной памяти, а модели S20+ и Ultra 12 ГБ. Все телефоны на эстонском рынке будут иметь 128 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью карты памяти емкостью до 1 ТБ.

Как и многие прошлые устройства Samsungi модели серии Galaxy S20 обладают системой безопасности Knox, защищающей пользовательские данные. Кроме того, в телефонах Galaxy S20 установлен специальный чип Guardian Chip, защищающий устройства от атак на аппаратном уровне, если они физически попадают в руки злоумышленников.