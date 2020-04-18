ФОТО | Facebook добавил ”заботливый лайк”
Facebook добавил к реакциям на записи пользователей «заботливый лайк» (care reaction): эмоджи, обнимающий сердечко, пишет "Медуза" со ссылкой на The Verge.
Facebook добавил к реакциям на записи пользователей «заботливый лайк» (care reaction): эмоджи, обнимающий сердечко, пишет "Медуза" со ссылкой на The Verge.
В компании надеются, что такая реакция поможет людям лучше чувствовать связь друг с другом во время эпидемии.
Новая реакция будет доступна в десктопной версии соцсети и в мобильном приложении со следующей недели.
В мессенджер добавят другую «заботливую реакцию» — анимированное бьющееся сердечко.
"Мы запускаем «заботливый лайк». Надеемся, что новая реакция даст возможность людям выражать поддержку другим во время эпидемии COVID-19", - пишет представитель сети.
Фейсбук в 2016 году добавил к обычному лайку пять эмодзи: сердечко, смех, слезы, возмущение или удивление. До этого пользователи жаловались, что под некоторыми постами лайки неуместны — например, лайк выглядит странно, если кто-то сообщает грустную новость.
We’re launching new Care reactions on @facebookapp and @Messenger as a way for people to share their support with one another during this unprecedented time.— Alexandru Voica (@alexvoica) April 17, 2020
We hope these reactions give people additional ways to show their support during the #COVID19 crisis. pic.twitter.com/HunGyK8KQw
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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