18.04.2020, 11:31

ФОТО | Facebook добавил ”заботливый лайк”


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ФОТО | Facebook добавил ”заботливый лайк”
Foto: OLIVIER DOULIERY, AFP

Facebook добавил к реакциям на записи пользователей «заботливый лайк» (care reaction): эмоджи, обнимающий сердечко, пишет "Медуза" со ссылкой на The Verge.

В компании надеются, что такая реакция поможет людям лучше чувствовать связь друг с другом во время эпидемии.

Новая реакция будет доступна в десктопной версии соцсети и в мобильном приложении со следующей недели.

В мессенджер добавят другую «заботливую реакцию» — анимированное бьющееся сердечко.

"Мы запускаем «заботливый лайк». Надеемся, что новая реакция даст возможность людям выражать поддержку другим во время эпидемии COVID-19", - пишет представитель сети.

Фейсбук в 2016 году добавил к обычному лайку пять эмодзи: сердечко, смех, слезы, возмущение или удивление. До этого пользователи жаловались, что под некоторыми постами лайки неуместны — например, лайк выглядит странно, если кто-то сообщает грустную новость.

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