ФОТО | Facebook добавил ”заботливый лайк”

В компании надеются, что такая реакция поможет людям лучше чувствовать связь друг с другом во время эпидемии.

Новая реакция будет доступна в десктопной версии соцсети и в мобильном приложении со следующей недели.

В мессенджер добавят другую «заботливую реакцию» — анимированное бьющееся сердечко.

"Мы запускаем «заботливый лайк». Надеемся, что новая реакция даст возможность людям выражать поддержку другим во время эпидемии COVID-19", - пишет представитель сети.

Фейсбук в 2016 году добавил к обычному лайку пять эмодзи: сердечко, смех, слезы, возмущение или удивление. До этого пользователи жаловались, что под некоторыми постами лайки неуместны — например, лайк выглядит странно, если кто-то сообщает грустную новость.

We’re launching new Care reactions on @facebookapp and @Messenger as a way for people to share their support with one another during this unprecedented time.



We hope these reactions give people additional ways to show their support during the #COVID19 crisis. pic.twitter.com/HunGyK8KQw