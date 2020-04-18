ФОТО | Facebook добавил ”заботливый лайк”

В компании надеются, что такая реакция поможет людям лучше чувствовать связь друг с другом во время эпидемии.

Новая реакция будет доступна в десктопной версии соцсети и в мобильном приложении со следующей недели.

В мессенджер добавят другую «заботливую реакцию» — анимированное бьющееся сердечко.

"Мы запускаем «заботливый лайк». Надеемся, что новая реакция даст возможность людям выражать поддержку другим во время эпидемии COVID-19", - пишет представитель сети.

Фейсбук в 2016 году добавил к обычному лайку пять эмодзи: сердечко, смех, слезы, возмущение или удивление. До этого пользователи жаловались, что под некоторыми постами лайки неуместны — например, лайк выглядит странно, если кто-то сообщает грустную новость.

We’re launching new Care reactions on @facebookapp and @Messenger as a way for people to share their support with one another during this unprecedented time.



We hope these reactions give people additional ways to show their support during the #COVID19 crisis. pic.twitter.com/HunGyK8KQw — Alexandru Voica (@alexvoica) April 17, 2020

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!