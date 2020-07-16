ФОТО | Эстония привлечет к спасательным работам пожарных роботов

Конкретнее речь идет о производимых на предприятии оборонной промышленности Milrem гусеничных машинах Multiscope Rescue, которые уже использует при спасательных работах Голландия. Это управляемые дистанционно при помощи пульта на расстоянии до двух километров машины, передвижение которых можно заранее запрограммировать. Беспилотные машины оснащены электродвигателями и камерами, и если присоединить к ним шланги, при помощи них можно тушить огонь как струей воды, так и пеной.

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