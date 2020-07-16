ФОТО | Эстония привлечет к спасательным работам пожарных роботов
Спасательный департамент начал тестировать и надеется через несколько лет начать постоянно использовать как при пожарных, так и при саперных работах произведенных в Эстонии роботов.
Спасательный департамент начал тестировать и надеется через несколько лет начать постоянно использовать как при пожарных, так и при саперных работах произведенных в Эстонии роботов.
Конкретнее речь идет о производимых на предприятии оборонной промышленности Milrem гусеничных машинах Multiscope Rescue, которые уже использует при спасательных работах Голландия. Это управляемые дистанционно при помощи пульта на расстоянии до двух километров машины, передвижение которых можно заранее запрограммировать. Беспилотные машины оснащены электродвигателями и камерами, и если присоединить к ним шланги, при помощи них можно тушить огонь как струей воды, так и пеной.
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