Facebook запускает программу защиты страниц политиков

Компания Facebook объявила о запуске программы Facebook Protect, которая предназначена для обеспечения безопасности учетных записей, в том числе в преддверии выборов в США 2020 года. В частности, речь идет о страницах кандидатов на политические должности, выборных должностных лиц или штабов в соцсетях, включая Facebook и Instagram. Как говорится в сообщении компании, опубликованном в пятницу, 8 ноября, всем заинтересованным лицам и организациям, включая федеральные и государственные департаменты и агентства, а также партийные комитеты, предлагается способ для дальнейшей защиты своих учетных записей, в их числе — двухфакторная проверка подлинности и отслеживание потенциальных угроз взлома.

По сообщению Facebook, добровольная программа предназначена для лиц и организаций из США, чьи страницы имеют верификационный синий значок (те, чьи страницы не верифицированы, могут сделать это до регистрации в программе). Участие в ней, утверждает Facebook, поможет компании быстрее обнаруживать "любые потенциально подозрительные действия учетной записи", отслеживая попытки взлома. "Если мы обнаружим нападение на одного зарегистрированного человека, мы сможем проверить и защитить другие учетные записи, которые зарегистрированы в нашей программе и связаны с этой же кампанией", — пишут представители Facebook.