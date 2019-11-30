Facebook впервые разместил под постом пользователя уведомление о фейке

"По закону Facebook обязан сообщить, что, по данным правительства Сингапура, этот пост содержит ложную информацию", — говорится в уведомлении, которое могут видеть только пользователи сингапурского сегмента интернета.

После решения властей Сингапура

Автор поста — Алекс Тан, он ведет в Facebook страницу антиправительственного издания States Times Review.

В четверг, 28 ноября, власти Сингапура постановили, что Тан должен внести изменения в свою запись от 23 ноября по поводу выборов в стране.

В посте речь шла о "разоблачителе, сообщившем о христианских симпатиях кандидата от Партии народного действия (ПНД) и его аресте" по статье о фальсификации информации.

Правящая ПНД находится у власти с момента обретения независимости Сингапура в 1965 году. Тан обвинил ее, в частности, в "возможных попытках превратить Сингапур в христианское государство".

По состоянию на 2010 год основными конфессиями в Сингапуре были буддизм (33,3 процента), христианство (18,3 процента), ислам (14,7 процента) и даосизм (10,9 процента). Взаимодействие между представителями отдельных религий в стране не всегда происходит гладко.

Закон о дезинформации