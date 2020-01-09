09.01.2020, 07:20

Эстонский веб-констебль предупреждает о новой серьезной угрозе в интернете


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Эстонский веб-констебль предупреждает о новой серьезной угрозе в интернете
кадр видео с youtube

Многие опросы показывают, что фильм ”Сияние” считается самым страшным фильмом всех времен. А знали ли вы, что наряду с Джеком Николсоном в нем сыграл и известный комик Джим Керри? Посмотрите сами!

”Каждый хоть немного знакомый с миром кино, разумеется, знает, что главную роль в этом ужастике сыграл Джек Николсон. Особенным же этот видеоролик делает то, что Джим Керри в нем не снимался — использовано только его лицо, которое с помощью компьютера ”приклеено” к персонажу Джека Николсона. Для создания таких сверхреалистичных видео-манипуляций используют технологию deepfake, которая, развиваясь, создаст множество новых проблем в сфере кибербезопасности”, — пояснил веб-констебль Вилле Ряник, который также участвует в программе Цифрового IQ учащихся.

”Представьте, что ваш дедушка, до сих пор открывающий все нежелательные письма подряд, принимает видеозвонок от внука, который попал в беду и просит быстро перевести ему денег. Конечно, обеспокоенный дедушка сделает это без колебаний. А позднее выяснится, что речь шла об очень реалистичном видео deepfake, где на компьютере лицо внука было просто наложено на лицо мошенника, — сказал Ряник. — Достаточно иметь несколько фотографий жертвы, чтобы основанная на искусственном интеллекте программа deepfake научилась накладывать изображение на лицо другого человека, сохраняя соответствующую мимику”.

Веб-констебль отметил, что уже был ряд случаев, когда такую технологию использовали для кибербуллинга и еще более неприятных вещей: ”Например, лица знаменитостей и обычных людей вставляли в порнофильмы вместо лиц актеров, и выглядит это пугающе реалистично. Или, к примеру, политиков и глав государств можно таким образом заставить говорить, что угодно, или даже подменить исторические кадры и распространить их в социальных сетях быстрее, чем будет продемонстрировано, что речь идет о фальсификации”.

В рамках программы Цифрового IQ учащихся Ряник рассказал, что предотвратить появление в Интернете таких видеороликов или измененных с помощью Photoshop фотографий, очевидно, невозможно, но поскольку для молодых людей Интернет является важной частью повседневной жизни, мы должны совместно позаботиться о том, чтобы все следовали онлайн-этикету и старались соблюдать порядок.

”Как показали исследования, молодые люди считают, что различные порталы в состоянии в достаточной мере редактировать размещенный на них контент, но в действительности все начинается с самих пользователей. Если вы видите нечто неуместное, оскорбительное или запугивающее, вы можете сами сообщить об этом”, — пояснил Ряник, добавив, что, разумеется, следует и больше задумываться о том, является ли правдой все, что вы читаете или видите в Интернете.

Патрон нацеленной на эстонских школьников программы Цифрового IQ учащихся ютубер Виктория Виллиг согласилась с тем, что активное участие общества очень важно. ”К примеру, если кто-то разместил крайне оскорбительный комментарий под моим видеороликом, недостаточно того, что кто-то другой просто отметит его, как неуместный. Прежде чем портал начнет рассматривать возможность удаления комментария, его должны отметить таким образом много пользователей. В этом смысле очень важно, чтобы все активно участвовали в формировании онлайн-среды и пропагандировали правила хорошего поведения в Интернете”, — отметила Виллиг.

Цель программы Цифрового IQ учащихся компании Samsung — посредством онлайн-лекций и встреч-обсуждений учить школьников вести себя в дигитальном мире. Поскольку в отношении дигитального общения до сих пор не разработан этикет корректного поведения, одним из элементов программы является задуманный для учеников 9-12 классов конкурс сетевого этикета Netikett, в рамках которого молодых людей приглашают самостоятельно создать этикет поведения в Интернете. В конце января будут объявлены результаты конкурса и составлен сетевой этикет эстонской молодежи.

Подробности приведены на сайте программы Цифрового IQ учащихся www.digitaalneiq.ee. Здесь также можно ознакомиться с видеобеседами о кибербуллинге, неподобающем контенте, кибергигиене, а также особенностях общения в Интернете и зависимости от такого общения. Видеобеседы с экспертами проводят патроны конкурса Netikett Кристель Ааслайд, Виктория Виллиг, Мария Раннавяли и Сидни Томсон.

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