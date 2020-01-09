Эстонский веб-констебль предупреждает о новой серьезной угрозе в интернете

Веб-констебль отметил, что уже был ряд случаев, когда такую технологию использовали для кибербуллинга и еще более неприятных вещей: ”Например, лица знаменитостей и обычных людей вставляли в порнофильмы вместо лиц актеров, и выглядит это пугающе реалистично. Или, к примеру, политиков и глав государств можно таким образом заставить говорить, что угодно, или даже подменить исторические кадры и распространить их в социальных сетях быстрее, чем будет продемонстрировано, что речь идет о фальсификации”.

В рамках программы Цифрового IQ учащихся Ряник рассказал, что предотвратить появление в Интернете таких видеороликов или измененных с помощью Photoshop фотографий, очевидно, невозможно, но поскольку для молодых людей Интернет является важной частью повседневной жизни, мы должны совместно позаботиться о том, чтобы все следовали онлайн-этикету и старались соблюдать порядок.

”Как показали исследования, молодые люди считают, что различные порталы в состоянии в достаточной мере редактировать размещенный на них контент, но в действительности все начинается с самих пользователей. Если вы видите нечто неуместное, оскорбительное или запугивающее, вы можете сами сообщить об этом”, — пояснил Ряник, добавив, что, разумеется, следует и больше задумываться о том, является ли правдой все, что вы читаете или видите в Интернете.

Патрон нацеленной на эстонских школьников программы Цифрового IQ учащихся ютубер Виктория Виллиг согласилась с тем, что активное участие общества очень важно. ”К примеру, если кто-то разместил крайне оскорбительный комментарий под моим видеороликом, недостаточно того, что кто-то другой просто отметит его, как неуместный. Прежде чем портал начнет рассматривать возможность удаления комментария, его должны отметить таким образом много пользователей. В этом смысле очень важно, чтобы все активно участвовали в формировании онлайн-среды и пропагандировали правила хорошего поведения в Интернете”, — отметила Виллиг.

Цель программы Цифрового IQ учащихся компании Samsung — посредством онлайн-лекций и встреч-обсуждений учить школьников вести себя в дигитальном мире. Поскольку в отношении дигитального общения до сих пор не разработан этикет корректного поведения, одним из элементов программы является задуманный для учеников 9-12 классов конкурс сетевого этикета Netikett, в рамках которого молодых людей приглашают самостоятельно создать этикет поведения в Интернете. В конце января будут объявлены результаты конкурса и составлен сетевой этикет эстонской молодежи.