Эстонский вариант коронавирусного мобильного приложения будет готов только через три месяца

Поначалу приложение должно было быть готово к концу мая. По задумке, пользователь получал бы на мобильный телефон сообщение, если официально зарегистрированный носитель вируса находится в зоне действия Bluetooth его гаджета. Такие приложения уже разработаны и используются во многих странах.
Приложение к тому же дает рекомендации, какие действия должны быть произведены дальше. Инфицированными могут в приложении себя отметить только те, у кого вирус подтвержден согласно данным системы Digiloo.
По всей видимости, именно изменения в Digiloo (точнее - в портале пациентов) и сдвинули сроки готовности приложения.
"Необходимые обновления на портале пациентов, по оценке разработчиков, будут доведены до конца на следующей неделе, а первое тестирование компонентов на безопасность пройдут в ближайшие дни", - сообщил Forte пресс-секретарь Министерства социальных дел.
В министерстве также отметили, что основательное тестирование займет еще свыше месяца.
"Это означает, что приложение может быть выпущено во второй половине августа. Основной приоритет сейчас - сделать максимально качественный и защищенный продукт", - сказал пресс-секретарь.
Приложение разрабатывают Velvet, Mooncascade, Mobi Lab, Iglu, Icefire, Guardtime, FOB Solutions, Fujitsu Estonia, Cybernetica и Bytelogics.
Напомним, что чрезвычайное положение в Эстонии было снято 17 мая.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
Реакция Кремля на пьяное ДТП Ефремова
Выпадала розетка: Муж придумал, как закрепить ее без саморезов
Мифы о коронавирусе развенчаны: заявление вирусолога из США
Адвокат заявил о случившемся у Ефремова сердечном приступе