Эстонский вариант коронавирусного мобильного приложения будет готов только через три месяца

Поначалу приложение должно было быть готово к концу мая. По задумке, пользователь получал бы на мобильный телефон сообщение, если официально зарегистрированный носитель вируса находится в зоне действия Bluetooth его гаджета. Такие приложения уже разработаны и используются во многих странах.

Приложение к тому же дает рекомендации, какие действия должны быть произведены дальше. Инфицированными могут в приложении себя отметить только те, у кого вирус подтвержден согласно данным системы Digiloo.

По всей видимости, именно изменения в Digiloo (точнее - в портале пациентов) и сдвинули сроки готовности приложения.

"Необходимые обновления на портале пациентов, по оценке разработчиков, будут доведены до конца на следующей неделе, а первое тестирование компонентов на безопасность пройдут в ближайшие дни", - сообщил Forte пресс-секретарь Министерства социальных дел.

В министерстве также отметили, что основательное тестирование займет еще свыше месяца.

"Это означает, что приложение может быть выпущено во второй половине августа. Основной приоритет сейчас - сделать максимально качественный и защищенный продукт", - сказал пресс-секретарь.

Приложение разрабатывают Velvet, Mooncascade, Mobi Lab, Iglu, Icefire, Guardtime, FOB Solutions, Fujitsu Estonia, Cybernetica и Bytelogics.

Напомним, что чрезвычайное положение в Эстонии было снято 17 мая.

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