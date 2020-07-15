15.07.2020, 09:37

Эстонские эксперты об интернете вещей: новые возможности и риски


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Wifi-ruuter Asus RT-N66U
Foto on illustreerivFoto: Tiit Blaat

Решения IoT сегодня уже можно найти во многих домах Эстонии. Управляемые со смартфона умные стиральные машины, холодильники, газонокосилки-роботы и многие другие устройства обосновались в наших домах, но интернет вещей не ограничивается домашним использованием. Какие IoT-решения мы ежедневно используем и какие преимущества они создают? Насколько при этом мы готовы пожертвовать нашей приватностью ради удобства? Помогают ли решения IoT охранять окружающую среду или же оказывают противоположный эффект? На эти и многие другие вопросы отвечают руководитель сферы IoT Telia Томас Кярнер, директор по продажам Cleveron Ассе Ханг и руководитель ИТ-услуг Telia Кристьян Альяс.

Что такое Интернет вещей?

Интернет вещей — это сеть связанных через интернет вещей, в которой устройства обмениваются информацией с пользователем и друг с другом и совместно выполняют определенные задачи. Устройства, подключенные друг к другу через сеть, собирают и обмениваются данными, что позволяет устройствам регулировать свое поведение в соответствии с ситуацией, то есть быть ”умными”.

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Разумеется, наиболее очевидные решения IoT можно найти в домашних условиях, но их также можно встретить и на улицах. На переднем крае создания умных городов и сообществ был Китай, где отслеживание и обмен личной информацией являются обычным делом. Улица Каларанна в Таллине — первая умная улица в Эстонии, где в режиме реального времени контролируются загрязнение воздуха, транспортная нагрузка и наполняемость мусорных баков. Все собранные данные доступны в интернете в режиме реального времени. Автоматическую передачу данных также обеспечивают дистанционно считываемые счетчики, которые широко используются у нас для передачи данных о потреблении газа, воды и электроэнергии.

Готовы ли мы пожертвовать своей приватностью ради удобства? Хотим ли мы, чтобы наши действия и передвижения всегда были известны?

Наша готовность делиться информацией о себе меняется во времени и со временем. Если десять лет назад в трудовом договоре еще не было такого пункта, то сегодня работодатели имеют право контролировать почтовый трафик сотрудника и его использование интернета, и мы адаптировались к этой новой норме. Кроме того, во время пандемии коронавируса стало нормальным измерять температуру тела людей на рабочих местах и ​​в общественных местах, что до недавнего времени вызывало бы недовольство, поскольку данные о здоровье классифицируются как конфиденциальная информация.

В то время как в Европе разработку решений IoT усложняют правила GDPR и правила защиты данных, то в Китае, где общегосударственное распознавание лиц уже стало реальностью, решения IoT развиваются стремительно, и именно здесь сосредоточена значительная часть соответствующего опыта.

Может ли наступить момент, когда мы все этим пресытимся и захотим выполнять дела сами, получая эмоции и общаясь с людьми, а не машинами?

Вполне вероятно, что такое пресыщение в какой-то мере произойдет — люди в хорошем смысле протрезвеют и не станут применять решения IoT там, где в этом нет необходимомти. Также есть разница на уровне компании и на индивидуальном уровне. В то время как предприятия могут использовать IoT для оптимизации своих операций и максимизации результатов, мы, как индивидуумы, можем сами решать, какие решения использовать и как далеко в этом заходить.

Но каков отрицательный след технологического развития?

Одним из основных недостатков с экологической точки зрения является изменение привычек потребителей и стремление постоянно получать все лучшие устройства через все меньшее время. Если старые добрые механические часы часто передавались из поколения в поколение, то срок службы новых смарт-часов составляет не более нескольких лет. Даже если само устройство прослужило бы значительно дольше, мы запрограммированы на замену старой модели с появлением новой. Возникло моральное устаревание продуктов.

Однако отходы образуются не только из-за выбрасываемых устройств, но также из-за огромного количества данных, ежедневно собираемых с миллионов устройств в сети. Именно из-за центров обработки данных по выбросам CO2 сектор информационных технологий и связи обошел даже авиацию.

Какие разработки в сфере IoT ожидаются в ближайшем будущем?

Не обязательно делать какое-то устройство умным только потому, что это возможно. Основная цель смарт-устройств — упростить нашу жизнь и существенно сэкономить наше время. В то же время встречаются решения с довольно комичными результатами. Одним из таких примеров является управляемый смартфоном чайник. Возникает вопрос, насколько он реально необходим? На нажатие кнопки у нас уходит всего секунда, но в чайник нужно налить воду, прежде чем его кипятить, а сам ”умный” чайник этого не сделает.

Можно считать, что решения IoT понемногу проникают во все сферы жизни. Все более важными становятся вопросы, связанные со здоровьем и качеством жизни человека, можно предвидеть рост интереса и потребностей в смарт-устройствах для поддержки этих областей.

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