Эстонские эксперты об интернете вещей: новые возможности и риски

Что такое Интернет вещей?

Интернет вещей — это сеть связанных через интернет вещей, в которой устройства обмениваются информацией с пользователем и друг с другом и совместно выполняют определенные задачи. Устройства, подключенные друг к другу через сеть, собирают и обмениваются данными, что позволяет устройствам регулировать свое поведение в соответствии с ситуацией, то есть быть ”умными”.

Разумеется, наиболее очевидные решения IoT можно найти в домашних условиях, но их также можно встретить и на улицах. На переднем крае создания умных городов и сообществ был Китай, где отслеживание и обмен личной информацией являются обычным делом. Улица Каларанна в Таллине — первая умная улица в Эстонии, где в режиме реального времени контролируются загрязнение воздуха, транспортная нагрузка и наполняемость мусорных баков. Все собранные данные доступны в интернете в режиме реального времени. Автоматическую передачу данных также обеспечивают дистанционно считываемые счетчики, которые широко используются у нас для передачи данных о потреблении газа, воды и электроэнергии.

Готовы ли мы пожертвовать своей приватностью ради удобства? Хотим ли мы, чтобы наши действия и передвижения всегда были известны?

Наша готовность делиться информацией о себе меняется во времени и со временем. Если десять лет назад в трудовом договоре еще не было такого пункта, то сегодня работодатели имеют право контролировать почтовый трафик сотрудника и его использование интернета, и мы адаптировались к этой новой норме. Кроме того, во время пандемии коронавируса стало нормальным измерять температуру тела людей на рабочих местах и ​​в общественных местах, что до недавнего времени вызывало бы недовольство, поскольку данные о здоровье классифицируются как конфиденциальная информация.

В то время как в Европе разработку решений IoT усложняют правила GDPR и правила защиты данных, то в Китае, где общегосударственное распознавание лиц уже стало реальностью, решения IoT развиваются стремительно, и именно здесь сосредоточена значительная часть соответствующего опыта.