Эстонские эксперты об интернете вещей: новые возможности и риски

Может ли наступить момент, когда мы все этим пресытимся и захотим выполнять дела сами, получая эмоции и общаясь с людьми, а не машинами?
Вполне вероятно, что такое пресыщение в какой-то мере произойдет — люди в хорошем смысле протрезвеют и не станут применять решения IoT там, где в этом нет необходимомти. Также есть разница на уровне компании и на индивидуальном уровне. В то время как предприятия могут использовать IoT для оптимизации своих операций и максимизации результатов, мы, как индивидуумы, можем сами решать, какие решения использовать и как далеко в этом заходить.
Но каков отрицательный след технологического развития?
Одним из основных недостатков с экологической точки зрения является изменение привычек потребителей и стремление постоянно получать все лучшие устройства через все меньшее время. Если старые добрые механические часы часто передавались из поколения в поколение, то срок службы новых смарт-часов составляет не более нескольких лет. Даже если само устройство прослужило бы значительно дольше, мы запрограммированы на замену старой модели с появлением новой. Возникло моральное устаревание продуктов.
Однако отходы образуются не только из-за выбрасываемых устройств, но также из-за огромного количества данных, ежедневно собираемых с миллионов устройств в сети. Именно из-за центров обработки данных по выбросам CO2 сектор информационных технологий и связи обошел даже авиацию.
Какие разработки в сфере IoT ожидаются в ближайшем будущем?
Не обязательно делать какое-то устройство умным только потому, что это возможно. Основная цель смарт-устройств — упростить нашу жизнь и существенно сэкономить наше время. В то же время встречаются решения с довольно комичными результатами. Одним из таких примеров является управляемый смартфоном чайник. Возникает вопрос, насколько он реально необходим? На нажатие кнопки у нас уходит всего секунда, но в чайник нужно налить воду, прежде чем его кипятить, а сам ”умный” чайник этого не сделает.
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