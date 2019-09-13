Эстония намерена ограничить использование оборудования Huawei

Хотя Департамент государственной инфосистемы (Riigi infosüsteemi amet - RIA) уже рекомендовал не использовать в госсекторе устройств Huawei, до сих пор нет точной картины, насколько распространены в нашей стране роутеры Huawei

Министр внешней торговли и инфотехнологий Керт Кинго созвала в июне рабочую группу, для того чтобы выработать единую политику доверия в сфере ИКТ-устройств (ИКТ - информационно-коммуникационные технологии). Руководитель рабочей группы Рауль Рикк подтвердил, что позиция Эстонии ясна - в создание сети 5G нельзя использовать устройства Huawei.

"Многие страны, такие как США и Австралия запретили использование технологии Huawei в своих сетях 5G", - напомнил он.

"Вопрос не в том, качественное ли оборудование Huawei, а в том, может ли кто-то в будущем использовать устройства этой компании для достижения политических целей", - пояснил Рикк позицию рабочей группы.

Свою точку зрения группа довела до сведения правительственной комиссии по безопасности, которая как раз сейчас вырабатывает правовую основу в части применения 5G-технологии. Конкретный план рабочая группа должна представить в течение осени.

Рикк отметил, что контролировать защищенность устройств Huawei (как и некоторых других производителей) многим странам и предприятиям не под силу.