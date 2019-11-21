Эксперты напоминают эстонским пользователям о необходимости в январе обновить Windows

”Завершение выпуска обновлений безопасности откроет возможность для хакеров управлять системой без поддержки для собственной пользы”, — разъяснил складывающееся положение для пользователей такого программного обеспечения руководитель ИТ-бизнес направления Levikom Тармо Кирсипуу. Microsoft вывела на рынок популярную систему Windows 7 в 2009 году с обещанием развивать и поддерживать этот продукт 10 лет. 14 января 2020 года этот срок завершается. ”Всем пользователям рекомендуется перейти на операционную систему Windows 10, которая используется уже пять лет и которую некоторое время можно было инсталлировать бесплатно”.

”Компания Microsoft многократно сообщала пользователей и ИТ-компаниям о завершении поддержки, и автоматические предупреждения будут приходить до конца периода”, — сказал руководитель услуг Levikom Куно Пеэк. ”Тем, кто до сих пор не стал использовать новую систему или же не перешел на альтернативный софт, стоит теперь поторопиться”, — сказал Пеэк.

По словам Кирсипуу, обновление Windows до последней версии занимает пару часов и для домашних пользователей это будет стоить 100-200 евро. ”На цену влияет то, кто будет проводить настройку — сам пользователь или же приглашенный специалист. Версии для бизнес-клиентов стоят на несколько десятков евро больше”, — отметил он.