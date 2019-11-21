Эксперты напоминают эстонским пользователям о необходимости в январе обновить Windows

В январе Microsoft завершает выпуск обновлений безопасности и поддержку операционной системы Windows 7 и серверного приложения Server 2008, которые распространены в Эстонии. Софт, разумеется, будет работать и дальше, но уже без обновлений, что означает для пользователей большой риск в сфере безопасности из-за использования программ без поддержки.
”Завершение выпуска обновлений безопасности откроет возможность для хакеров управлять системой без поддержки для собственной пользы”, — разъяснил складывающееся положение для пользователей такого программного обеспечения руководитель ИТ-бизнес направления Levikom Тармо Кирсипуу. Microsoft вывела на рынок популярную систему Windows 7 в 2009 году с обещанием развивать и поддерживать этот продукт 10 лет. 14 января 2020 года этот срок завершается. ”Всем пользователям рекомендуется перейти на операционную систему Windows 10, которая используется уже пять лет и которую некоторое время можно было инсталлировать бесплатно”.
”Компания Microsoft многократно сообщала пользователей и ИТ-компаниям о завершении поддержки, и автоматические предупреждения будут приходить до конца периода”, — сказал руководитель услуг Levikom Куно Пеэк. ”Тем, кто до сих пор не стал использовать новую систему или же не перешел на альтернативный софт, стоит теперь поторопиться”, — сказал Пеэк.
По словам Кирсипуу, обновление Windows до последней версии занимает пару часов и для домашних пользователей это будет стоить 100-200 евро. ”На цену влияет то, кто будет проводить настройку — сам пользователь или же приглашенный специалист. Версии для бизнес-клиентов стоят на несколько десятков евро больше”, — отметил он.
”Замена Server 2008 — это более внушительная и затратная работа, потому что с этим приложением в общем случае связаны многие другие услуги внутри предприятия. Но все же еще не поздно начать обновление своих программных продуктов”, — ободряет Пеэк. ”Многие наши клиенты сознательно оставили переход на более новые версии на последние месяцы, но при этом планы действий были заранее продуманы и сроки между сторонами также обговорены”, — добавил Пеэк.
Изначально планировался в январе уход с арены и почтового сервера Microsoft Exchange 2010, но недавно было принято решение о продлении его поддержи до октября 2020 года. ”Для замены этого продукта Levikom рекомендует клиентам подключиться к услуге Office 365 компании Microsoft — т.е. перевести работу почты в облако, поскольку это откроет возможность использовать множество хороших продуктов для обработки документов, размещения данных и совместной работы, а работать можно будет в любое время с любого устройства”, — описывает Кирсипуу. ”Office 365 можно подключить с платой примерно 5 евро в месяц, к чему добавится однократная работа по миграции данных”, — добавил Кирсипуу.
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