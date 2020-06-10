Эксперты: для создания инноваций необходимо все время испытывать дискомфорт

Тимму Тыке, руководитель создающего 3D-аватары предприятия Wolf3D, добавил, что роль государства не заключается в денежном вмешательстве в создание инноваций, однако оно должно создать для предприятий правовую и налоговую среду, которая способствует инновациям.

В передаче EBS Majandusstuudio ”Кризис как ускоритель инноваций” Тимму Тыке говорил о том, что период социального дистанцирования для игровой индустрии был очень хорошим временем, так как спрос на качественные видеоигры и 3D-аватары значительно вырос. ”Кризис послужил стимулом для повышения эффективности собственной бизнес-модели и операций. Предприятия должны всегда быть готовы к сложным в экономическом плане временам, и если падение продаж вынуждает пойти на сокращение рабочих мест, то только инновации и технологии могут позволить достигать таких же результатов с помощью меньшего количества людей”, — отметил Тыке.

Март Хабакук добавил, что если весь ресурс уходит на тушение пожара, то кризис можно определенно считать упущенной возможностью: ”Когда все общество попало в ускоритель COVID, некоторые предприятия уже заранее были готовы к переходу на цифровые каналы, однако остальным пришлось провести такую дигитализацию в ускоренном порядке”. По мнению Хабакука, ускорителем инноваций является такая ситуация, которая позволяет экспериментировать. ”Фактическая ценность настоящего кризиса скоро станет проявляться. Если сегодня мы смотрим на эту ситуацию так, что можно было бы уже вернуться к т.н. нормальности, то этот кризис явно ничему нас не научил”.

”Стартапы всегда работают в условиях дискомфорта, так как бизнес-модель стартапа не позволяет зоне комфорта возникнуть в принципе. Аналогичным образом люди также должны начать постоянно переоценивать свои умения, потому что

через десять лет многих сегодняшних рабочих мест уже просто не будет существовать. Доля программ переобучения и дополнительного обучения растет с каждым годом — если работник в какой-то момент больше не может найти работу, ему необходимо стимулировать в себе способность к инновациям и обучиться чему-то новому”, — сказал Тыке.