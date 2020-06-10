10.06.2020, 07:30

Эксперты: для создания инноваций необходимо все время испытывать дискомфорт


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Techstars Tallinn Startup Week Tallinn
Techstars Tallinn Startup Week TallinnFoto: Priit Simson

”Вызванный коронавирусом кризис ускорил инновации, так как за эти пару месяцев произошли события, для которых без кризиса потребовалось бы 3-5 лет. В такое же неудобное положение должны себя добровольно поставить все предприятия, которые желают создавать инновации”, — сказал канцлер EBS Март Хабакук в передаче EBS Majandusstuudio.

Тимму Тыке, руководитель создающего 3D-аватары предприятия Wolf3D, добавил, что роль государства не заключается в денежном вмешательстве в создание инноваций, однако оно должно создать для предприятий правовую и налоговую среду, которая способствует инновациям.

В передаче EBS Majandusstuudio ”Кризис как ускоритель инноваций” Тимму Тыке говорил о том, что период социального дистанцирования для игровой индустрии был очень хорошим временем, так как спрос на качественные видеоигры и 3D-аватары значительно вырос. ”Кризис послужил стимулом для повышения эффективности собственной бизнес-модели и операций. Предприятия должны всегда быть готовы к сложным в экономическом плане временам, и если падение продаж вынуждает пойти на сокращение рабочих мест, то только инновации и технологии могут позволить достигать таких же результатов с помощью меньшего количества людей”, — отметил Тыке.

Март Хабакук добавил, что если весь ресурс уходит на тушение пожара, то кризис можно определенно считать упущенной возможностью: ”Когда все общество попало в ускоритель COVID, некоторые предприятия уже заранее были готовы к переходу на цифровые каналы, однако остальным пришлось провести такую дигитализацию в ускоренном порядке”. По мнению Хабакука, ускорителем инноваций является такая ситуация, которая позволяет экспериментировать. ”Фактическая ценность настоящего кризиса скоро станет проявляться. Если сегодня мы смотрим на эту ситуацию так, что можно было бы уже вернуться к т.н. нормальности, то этот кризис явно ничему нас не научил”.

”Стартапы всегда работают в условиях дискомфорта, так как бизнес-модель стартапа не позволяет зоне комфорта возникнуть в принципе. Аналогичным образом люди также должны начать постоянно переоценивать свои умения, потому что
через десять лет многих сегодняшних рабочих мест уже просто не будет существовать. Доля программ переобучения и дополнительного обучения растет с каждым годом — если работник в какой-то момент больше не может найти работу, ему необходимо стимулировать в себе способность к инновациям и обучиться чему-то новому”, — сказал Тыке.

”Традиционный студент магистратуры скоро исчезнет — мы двигаемся в сторону обучения в течение всей жизни. В будущем работа в пяти различных сферах не будет представлять собой ничего удивительного. Обучение в течение всей жизни звучит намного более логичным, чем полная приостановка работы для двухлетнего обучения в университете, после которого человек снова начинает искать работодателя, заинтересованного в приобретенной им специальности. Собственную гипотезу ”то, чему я обучаюсь, кому-то нужно” необходимо постоянно доказывать самому себе. Высшее образование в принципе должно готовить людей к таким рабочим местам, которых сегодня еще не существует”, — объяснил меняющуюся роль высшего образования Март Хабакук.

Хабакук и Тыке не сошлись во мнении относительного того, является ли стопроцентно удаленное обучение и работа лучшим решением. ”Наш опыт в бизнес-образовании доказывает, что лучшие результаты дает объединение контактных занятий и дистанционного обучения. Сочетание общения с глазу на глаз и дистанционного общения обеспечивает более высокую мотивацию и эффективность в достижении результатов как для студентов, так и для работников. Дистанционная работа и хорошая командная динамика на дистанции работают в том случае, если такие сочетания были сформированы при непосредственном контакте. В дальнейшем их можно поддерживать и на расстоянии, однако построить командные отношения с нуля исключительно виртуальным способом достаточно сложно”, — сказал Хабакук.

”Раньше в качестве руководителя я не верил, что дистанционная работа является хорошей мыслью, однако сейчас мое мнение изменилось. Возможно, что уже через 5-10 лет совместное физическое нахождение в одном помещении можно будет заменить технологией, так как она только продолжает развиваться. Виртуальные собрания проводятся с помощью аватаров виртуальной реальности, и в будущем такой способ восприятия друг друга будет гораздо более удобным, чем сегодняшние видеособрания, проводимые посредством экрана”, — оппонировал Тыке.

По словам Тыке, он ожидает от государства создания условий, при которых предприятия имели бы больше свободы для самостоятельного создания инноваций. Должна быть налажена логичная правовая и налоговая система, но само государство совершенно не обязано давать для создания инноваций деньги. ”В этом смысле надеяться на государство нельзя и не нужно. Все что требуется от государства — не препятствовать”.

Передача формата дебатов EBS Majandusstuudio выходит раз в неделю по четвергам. В ней участвуют известные эксперты в области экономики, предлагающие решения для экономических проблем, возникших по ходу кризиса. ”Зрители передачи Majandusstuudio могут получить новые идеи и практические советы, способные помочь им справиться с проблемами, возникшими в их организации во время кризиса, а также вынести из этого сложного времени пользу. Участники дебатов во время передачи дают советы о том, как следует провести изменения и найти в вызовах новые возможности для развития”, — объяснил модератор передачи проректор EBS по развитию бизнеса и международному сотрудничеству Тоомас Даннеберг.

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