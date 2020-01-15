Эксперт: родители могли бы больше интересоваться мнениями молодых ютуберов

Подготовленная этой весной дипломная работа студентки Тартуского университета Маргет Мийл показывает, что всего четверо из более чем 500 опрошенных молодых людей 9-13 лет ответили, что вообще не смотрят видео на YouTube. ”Многие не замечают, что начинают копировать своих кумиров. Например, дети могут не осознавать, что ютубер, на которого они подписаны, рассказывает о чем-то в рекламных целях. Кроме того, дети не всегда распознают сарказм”, — пояснила Мийл.

Исследовательская работа также продемонстрировала, что эстонские молодые люди уже с 11 лет начинают смотреть ютуберов, публикующих контент расистского или сексистского характера. Мийл добавила, что встречала в интервью, например, такой ответ: ”Оскорбительный комментарий — это когда в конце фразы стоит восклицательный знак. А если его нет — это шутка”.

Патрон программы Цифрового IQ учащихся ютубер Виктория Виллиг советует молодым людям критически обдумывать, почему кто-то говорит на YouTube те или иные вещи: ”Для многих это карьера, и им просто нужны деньги. Особенно, если речь идет о начинающем ютубере. Вместе с тем, если вы следите за каким-то ютубером уже продолжительное время и знаете этого человека, знакомы с его стилем и мнениями, к его рекомендациям можно относиться более внимательно”.

Цель программы Цифрового IQ учащихся компании Samsung — посредством онлайн-лекций и встреч-обсуждений учить школьников вести себя в дигитальном мире. Поскольку в отношении дигитального общения до сих пор не разработан этикет корректного поведения, одним из элементов программы является задуманный для учеников 9-12 классов конкурс сетевого этикета Netikett, в рамках которого молодых людей приглашают самостоятельно создать этикет поведения в интернете. В конце января будут объявлены результаты конкурса и составлен сетевой этикет эстонской молодежи.

Подробности приведены на сайте программы Цифрового IQ учащихся www.digitaalneiq.ee. Здесь также можно ознакомиться с видеобеседами о кибербуллинге, неподобающем контенте, кибергигиене, а также особенностях общения в интернете и зависимости от такого общения. Видеобеседы с экспертами проводят патроны конкурса Netikett Кристель Ааслайд, Виктория Виллиг, Мария Раннавяли и Сидни Томсон.