Эксперт по торговле: выживут только те, кто сможет заставить работать свои интернет-каналы

По его словам, в ситуации, в которой большинство магазинов, ресторанов и увеселительных учреждений закрыты, преимущество имеют те, кто уже до этого создал наряду со своим физическим магазином также интернет-магазин. Однако, по словам Мартина Лонда, и они должны приспосабливаться к изменяющимся условиям.

”Сценарий, согласно которому физическая торговля полностью остановится, с каждым днем становится все реальнее — у нас уже есть примеры того, как предложение в физическом магазине может выйти из-под контроля, заслужив множество критики и оказав репутации предприятия медвежью услугу”, — говорит представитель Finestmedia.

Лонд считает, что есть множество предприятий, которые, несмотря на хорошо разработанный интернет-магазин, по-прежнему фокусируются на продаже в физическом магазине или через торговых представителей. По его словам, теперь наступил тот самый момент, когда стоит выбросить за борт свои устаревшие убеждения, чтобы обеспечить устойчивое развитие предприятия.

”На сегодняшний день важно быстро реагировать и приспосабливаться — супермаркеты, магазины товаров первой необходимости и интернет-продавцы безрецептурных лекарств должны справляться как с ростом спроса, так и с изменяющимися условиями в транспорте. Предложение своих товаров в интернет-каналах одинаково важно для предприятий как В2В, так и В2С”, — поделился он.