22.01.2020, 14:18

Эксперт объясняет: как в интернете отличить фейковое видео от настоящего


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Noorte ajaveetmise viisid
Foto: Anni Õnneleid

В декабре Facebook закрыл сеть фейковых учётных записей, с которых миллионам пользователей поступали фальшивые новости. По словам Маркуса Карилеэта, архитектора решений Helmes, одной из крупнейших в Эстонии ИТ-компаний, за одно мгновение компьютер может создать практически безупречные изображения людей, которых на самом деле не существует.

Качество deepfake, т. е. фейковых видео, также стало настолько большим, что их стало трудно отличать от настоящих, отмечается в пресс-релизе компании.

По словам Маркуса Карилеэта, качество фейковых видео демонстрирует страница thispersondoesnotexist.com, которая при каждом обновлении создает очень похожее на реальное фото человека, которого на самом деле не существует. ”В большинстве случаев созданные таким образом искусственным интеллектом аватары практически невозможно отличить от фото реальных людей”, — говорит Маркус Карилеэт.

Карилеэт также отмечает, что у создаваемых компьютером лиц есть и полезное применение. ”По сути, это своего рода банк фотографий, которые можно использовать, к примеру, для демо различных систем и визуализации, не нарушая приватности реальных людей. А также для того, чтобы дать говорящим роботам лица, что создаёт у конечного пользователя ощущение более непосредственного обслуживания”, — говорит Карилеэт.

”С другой стороны, учётные записи с фейковыми фото использовались например в Facebook для распространения фальшивых новостей между 55 миллионами людей. Фабрики троллей в социальных сетях снабжают фейковые учётные записи фотографиями людей, очень похожими на реальные, что значительно усложняет возможность отличить настоящий контент от фейкового”, — поясняет Маркус Карилеэт.

По словам архитектора решений Helmes, в интернете распространяются десятки тысяч фейковых видео, на которых первые лица и главы государств произносят речи, созданные с помощью компьютерных программ. ”Создать такие видео начинающим компьютерщикам не под силу, но специалисты делают их уже на уровне Голливуда. Не всегда можно доверять собственным глазам”, — говорит Карилеэт и советует скептически относиться к новостям и видео, источник и достоверность которых сомнительны или неизвестны.

Как отличить фейковое видео:

Содержание. Если человек на видео говорит что-то невероятное или сомнительное, стоит проверить эту информацию по другим источникам.

Глаза. Настоящее движение глаз трудно подделать, поэтому в фейковом видео взгляд человека может казаться остекленевшим или статичным. Или человек моргает реже, чем это происходит в настоящей жизни.

Рот. Во многих фейковых видео используется оригинальное изображение, на которое накладывается измененный текст, который человек произносит. Если это не голливудская подделка, то движение губ зачастую будет неестественным или не совсем синхронизованным со звуком. Если изображение рта сделано компьютерным способом, зубы часто выглядят слишком симметричными и кажутся искусственными.

Увеличьте изображение. На маленьком экране телефона трудно различить детали. Увеличьте на компьютере изображение, растянув его на весь экран, это поможет Вам увидеть неточности фейкового видео.

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