Эксперт объясняет: как в интернете отличить фейковое видео от настоящего

Качество deepfake, т. е. фейковых видео, также стало настолько большим, что их стало трудно отличать от настоящих, отмечается в пресс-релизе компании.

По словам Маркуса Карилеэта, качество фейковых видео демонстрирует страница thispersondoesnotexist.com, которая при каждом обновлении создает очень похожее на реальное фото человека, которого на самом деле не существует. ”В большинстве случаев созданные таким образом искусственным интеллектом аватары практически невозможно отличить от фото реальных людей”, — говорит Маркус Карилеэт.

Карилеэт также отмечает, что у создаваемых компьютером лиц есть и полезное применение. ”По сути, это своего рода банк фотографий, которые можно использовать, к примеру, для демо различных систем и визуализации, не нарушая приватности реальных людей. А также для того, чтобы дать говорящим роботам лица, что создаёт у конечного пользователя ощущение более непосредственного обслуживания”, — говорит Карилеэт.

”С другой стороны, учётные записи с фейковыми фото использовались например в Facebook для распространения фальшивых новостей между 55 миллионами людей. Фабрики троллей в социальных сетях снабжают фейковые учётные записи фотографиями людей, очень похожими на реальные, что значительно усложняет возможность отличить настоящий контент от фейкового”, — поясняет Маркус Карилеэт.