20.09.2019, 11:45

Эксперт: нейтральная в отношении операторов сеть 5G сэкономит каждому жителю Эстонии 100 евро


rus.delfi.ee
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Kontor stockFoto: Mana Kaasik

В то время как аукцион по продаже лицензий на частоту 5G затормозил судебный процесс, руководитель Tele2 Крис Роббинс убеждён, что создание единой и нейтральной в отношении операторов сети 5G является лучшим решением для потребителей, поскольку позволит сэкономить на каждого жителя Эстонии 100 евро за счёт нецелесообразных расходов.

По словам Криса Роббинса, строительство сети 5G обойдётся каждому оператору не менее чем в 50 миллионов евро. ”Строительство многослойной сети, каковой сейчас является сеть 4G, потребует значительно больших инвестиций. В этом случае операторы связи все вместе заплатят за строительство сотни миллионов евро. И, поскольку в конечном итоге инвестиции оплачиваются клиентами, очень важно сделать разумный выбор”, — сказал Роббинс.

”Государство сейчас планирует предоставить нескольким операторам возможность построить свою параллельную сеть, что, по сути, также нецелесообразно, как строительство нескольких перекрывающих друг друга электросетей”, — добавил Роббинс.

Руководитель Tele2 считает, что само государство или нейтральная третья сторона могли бы создать в Эстонии единую сеть с действительно широким диапазоном частоты 5G. ”Таким образом можно было бы сэкономить по сто евро на каждого человека, а это очень большая сумма”, — сказал Роббинс.

”Единой сетью все могли бы пользоваться на равных условиях. При этом собственник сети вернул бы свои деньги обратно и мог бы зарабатывать на предоставлении инфраструктуры операторам в аренду. Сейчас Эстония, в том что касается развития 5G, отстаёт от других стран Европы по причине связанных с частотами судебных споров. Создание единой сети позволило бы устранить это препятствие, и сеть на равных условиях стала бы открытой для всех участвующих сторон”, — отметил Роббинс.

Крис Роббинс заверил также, что в случае единой сети в три раза уменьшились бы расходы на электроэнергию и влияние на окружающую среду, потому что создание сети 5G означало бы также строительство большого количества новых передающих антенн. ”Это было бы намного лучшим решением для Эстонии, чем нынешние препирательства”, — подытожил Роббинс.

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