Эксперт: нейтральная в отношении операторов сеть 5G сэкономит каждому жителю Эстонии 100 евро

По словам Криса Роббинса, строительство сети 5G обойдётся каждому оператору не менее чем в 50 миллионов евро. ”Строительство многослойной сети, каковой сейчас является сеть 4G, потребует значительно больших инвестиций. В этом случае операторы связи все вместе заплатят за строительство сотни миллионов евро. И, поскольку в конечном итоге инвестиции оплачиваются клиентами, очень важно сделать разумный выбор”, — сказал Роббинс.

”Государство сейчас планирует предоставить нескольким операторам возможность построить свою параллельную сеть, что, по сути, также нецелесообразно, как строительство нескольких перекрывающих друг друга электросетей”, — добавил Роббинс.

Руководитель Tele2 считает, что само государство или нейтральная третья сторона могли бы создать в Эстонии единую сеть с действительно широким диапазоном частоты 5G. ”Таким образом можно было бы сэкономить по сто евро на каждого человека, а это очень большая сумма”, — сказал Роббинс.

”Единой сетью все могли бы пользоваться на равных условиях. При этом собственник сети вернул бы свои деньги обратно и мог бы зарабатывать на предоставлении инфраструктуры операторам в аренду. Сейчас Эстония, в том что касается развития 5G, отстаёт от других стран Европы по причине связанных с частотами судебных споров. Создание единой сети позволило бы устранить это препятствие, и сеть на равных условиях стала бы открытой для всех участвующих сторон”, — отметил Роббинс.