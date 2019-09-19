Дешевый iPhone SE 2 может выйти на рынок в 2020 году

Ранее ожидалось, что Apple представит новый компактный аппарат на презентации iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, но этого не произошло. Теперь данные инсайдеров указывают на то, что компания может выпустить смартфон iPhone SE 2 в следующем году.

Как сообщает Wccftech, iPhone SE 2 получит пятидюймовый экран Sharp. Если ранее утверждалось, что бюджетный смартфон построят на компонентах iPhone 8, то теперь не исключено, что на компонентах iPhone 11, в частности, у нового SE 2 будет яблочный процессор A13 Bionic, обеспечивающий 20-процентный прирост производительности в новых iPhone.

Эксперты, отмечая, что iPhone SE 2 будет намного дешевле iPhone 11 и даже iPhone XR (от 599 долларов), полагают, что выпуск этой бюджетной модели является для Apple хорошей страховкой на случай, если только что выпущенные на рынок новинки не будут пользоваться значительным спросом.

Базовая модель iPhone 8 сейчас стоит $449, но с 2020 Apple может снять ее с производства, заменив как раз новым iPhone SE 2.