Данные свыше 20 млн пользователей бесплатных VPN-сервисов утекли в сеть

Так, в сеть утекла персональная информация пользователей, в том числе IP-адреса, электронная почта, домашние адреса, пароли, модели телефонов и другая информация.

Утечка произошла у пользователей таких сервисов, как Rabbit VPN, Free VPN, UFO VPN, FAST VPN, Secure VPN и Super VPN.

Руководитель группы по оказанию услуг в области кибербезопасности KPMG в России и СНГ Илья Шаленков рассказал, что бесплатные сервисы VPN предоставляют пониженный уровень защищенности и анонимности, поэтому или пользуются недостаточно технически грамотные люди.