20.12.2019, 13:46

Данные 267 млн пользователей Facebook оказались в открытом доступе


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Данные 267 млн пользователей Facebook оказались в открытом доступе
Foto: JOHANNA GERON, REUTERS

База данных содержит имена, телефоны и другую информацию о пользователях. Она была размещена на хакерском форуме для скачивания, утверждает британская компания Comparitech, пишет РБК.

Личные данные более 267 млн пользователей социальной сети Facebook оказались в свободном доступе в интернете, сообщила британская исследовательская компания Comparitech.

”Всего утекло 267 140 436 учетных записей. Большинство пострадавших пользователей были из Соединенных Штатов”, — говорится в сообщении.

По данным компании, в базе данных содержались имена, телефоны и другая информация о пользователях. Она находилась в свободном доступе почти две недели, и любой желающий мог без пароля получить оттуда информацию.

Эксперты считают, что киберпреступники могли воспользоваться этими данными для массовой рассылки СМС-спама и фишинговых атак. В исследовании, проведенном совместно с независимым экспертом в области безопасности Бобом Дьяченко, говорится, что база была составлена хакерами из Вьетнама.

”Дьяченко немедленно уведомил интернет-провайдера, управляющего IP-адресом сервера, чтобы доступ [к базе данных] был удален. Тем не менее Дьяченко говорит, что данные также были размещены на хакерском форуме для скачивания”, — сообщает Comparitech.

Как отмечает компания, 19 декабря доступ к базе данных был заблокирован. Пока остается неизвестным, как личная информация пользователей Facebook попала к хакерам.

В пресс-службе Facebook сообщили AFP, что по данному факту проводится расследование. ”Мы изучаем эту проблему, но полагаем, что это скорее всего информация, полученная до изменений, которые мы внесли в последние несколько лет, чтобы лучше защитить личные данные людей”, — сказал представитель компании.

В ноябре американский эксперт по кибербезопасности Винни Тройя обнаружил базу данных с информацией об 1,2 млрд пользователей соцсетей. По его словам, там не было паролей, номеров банковских карт или кодов безопасности, однако была собрана информация из профилей пользователей в Facebook, Twitter, LinkedIn и сервиса для размещения и разработки ИТ-проектов Github. В базе данных оказались почти 50 млн номеров домашних и сотовых телефонов, записи из истории трудоустройства в LinkedIn, а также около 622 адресов электронной почты.

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