Данные 267 млн пользователей Facebook оказались в открытом доступе

Личные данные более 267 млн пользователей социальной сети Facebook оказались в свободном доступе в интернете, сообщила британская исследовательская компания Comparitech.

”Всего утекло 267 140 436 учетных записей. Большинство пострадавших пользователей были из Соединенных Штатов”, — говорится в сообщении.

По данным компании, в базе данных содержались имена, телефоны и другая информация о пользователях. Она находилась в свободном доступе почти две недели, и любой желающий мог без пароля получить оттуда информацию.

Эксперты считают, что киберпреступники могли воспользоваться этими данными для массовой рассылки СМС-спама и фишинговых атак. В исследовании, проведенном совместно с независимым экспертом в области безопасности Бобом Дьяченко, говорится, что база была составлена хакерами из Вьетнама.

”Дьяченко немедленно уведомил интернет-провайдера, управляющего IP-адресом сервера, чтобы доступ [к базе данных] был удален. Тем не менее Дьяченко говорит, что данные также были размещены на хакерском форуме для скачивания”, — сообщает Comparitech.

Как отмечает компания, 19 декабря доступ к базе данных был заблокирован. Пока остается неизвестным, как личная информация пользователей Facebook попала к хакерам.