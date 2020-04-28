Чрезвычайное положение втрое увеличило объем работы чат-бота банка

В последнее время люди втрое чаще, чем раньше, пользуются услугой чат-бота для общения с банком. В связи с чрезвычайным положением заметно вырос интерес к платежному отпуску, но и по другим вопросам люди также ищут способы производить нужные банковские операции в интернете самостоятельно и без посещения банковского отделения — например, чат-боту задают вопросы по изменению учетной записи пользователя и лимита интернет-банка.
На третьем по популярности месте стоят запросы в связи с заключением договоров, временем работы банковских отделений и бронирования времени их посещения.
”По этой статистике мы можем утверждать, что клиенты SEB быстро обучаются и приспосабливаются. Поскольку чат-бот может одновременно помогать нескольким клиентам, то в последнее время выросла и его популярность. Тема, к которой и в период чрезвычайного положения сохраняется большой интерес — вопросы, связанные с карточками: выдача карточек, активация новых. Чат-боту приходится чаще обычного консультировать и направлять клиентов на различные страницы сайта банка, объясняющие, к примеру, как открыть счет при помощи видеозвонка или получить выписку со счета. Клиенты продолжают интересоваться и кредитными услугами, хотя этот интерес остается на прежнем уровне по сравнению с прошлыми месяцами, — прокомментировал работу чат-бота руководитель сферы розничного банковского обслуживания SEB Айнар Леппянен.
— Чат-бот — большая подмога для клиентов и в различных ситуациях с ошибками на сайте, когда клиент может получить оперативную информацию о технических неполадках”, — добавил Леппянен. По утверждению банка, чат-бот на самом деле очень помогает клиентам, потому что лишь доля посланных ему запросов перенаправляется дальше консультантам SEB
Чат-бот может отвечать одновременно на все запросы, не создавая очереди. Чат-бот находится на сайте SEB www.seb.ee и также добавлен в интернет-банк SEB в советах ”письмо банку”. Для скорого получения ответа советуем обращаться именно к чат-боту.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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