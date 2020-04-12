Бывшие топ-менеджеры Mail.ru Group запустили приложение для онлайн-тренировок Motify и инвестировали в него $1 млн

Motify позволяет пользователям заниматься с сертифицированными тренерами со всего мира. Сейчас на платформе зарегистрированы уже более 350 преподавателей по йоге, фитнесу, медитации, пилатесу, растяжке и другим направлениям.
В зависимости от количества просмотренных секунд их программ тренеры получают вознаграждение. За последний месяц десять ведущих преподавателей получили от $700 до $1000, говорят основатели сервиса.
Помимо тренировок пользователям доступны счётчик калорий и трекер воды. Также в приложении можно соревноваться друг с другом и выигрывать призы. Приложение синхронизируется с Apple Health, Google Fit или носимым устройством и показывает, например, сколько прошёл шагов пользователь.
Motify самостоятельно снимает видеоуроки. Сейчас съёмки проходят в России, США, Канаде, Великобритании, Индонезии, ОАЭ, Италии, Германии, Франции и Австралии. На создание одного ролика в среднем уходит неделя, отмечают в компании.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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