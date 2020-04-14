Быстрый успех эстонского приложения в США вызвал интерес у голливудских звезд

Теперь с эстонскими разработчиками хотят сотрудничать такие голливудские деятели, как, например, основатель Tinder Шон Рад и Скутер Браун, являющийся, помимо прочего, менеджером Джастина Бибера, Арианы Гранде, Канье Уэста и Деми Ловато.

За последний месяц количество пользователей разработанного в Эстонии аудио-приложения для релаксации выросло почти на 20%, и на сегодня его загрузили свыше трех миллионов человек. По оценке соучредителя Synctution Аллана Ээсмаа, быстрый рост популярности приложений психической вовлеченности можно объяснить тем, что люди ищут выход из повседневного негативного потока новостей и стресса, вызванного социальным дистанцированием и экономическим давлением. ”В известном смысле, люди оказались в ловушке в собственных домах, где они утопают в негативном информационном шуме, а для восстановления душевного баланса и достижения продуктивности обращаются за помощью к технологиям”, — пояснил Ээсмаа.

Число пользователей запущенного лишь в январе 2019 года Synctuition выросло с головокружительной скоростью. Среди конкурирующих приложений по числу загрузок в США оно находится уже на четвертом месте: особенно успешным эстонское приложение для релаксации оказалось в Лос-Анджелесе, где некоторые знаменитости даже связались с разработчиками с предложениями о сотрудничестве.

”Одним из первых, кто вышел с нами на контакт, стал основатель известного приложения романтических знакомств Tinder, ИТ-миллиардер Шон Рад, для которого набирающая популярность и в Эстонии практика психической вовлеченности является важной частью ежедневной рутины. После месяца использования Synctuition он связался с нами напрямую. Также с нами пообщался Скутер Браун — менеджер Джастина Бибера, Арианы Гранде, Канье Уэста, Деми Ловато и многих других звезд. Теперь мы взвешиваем различные варианты сотрудничества”, — добавил Ээсмаа.

Разработка Synctuition стартовала более десяти лет назад с записи фоновых звуков в наиболее красивых уголках мира — целью было помочь людям расслабиться. По словам Ээсмаа, популярность в Эстонии и за границей служит для разработчиков большим признанием, но основной задачей все же является поддержка психического здоровья посредством высокотехнологичного, но простого в использовании приложения. ”Мы призываем людей выделить всего 2% своего дня для заботы о собственном психическом здоровье и душевном благополучии. Терапия Synctuition — как спа для сознания. Она повышает работоспособность, помогает сосредоточиться, снижает раздражительность и понижает уровень стресса, улучшая тем самым и качество сна. Все, что вам нужно — это смартфон, наушники и 25 минут в день”, — пояснил Ээсмаа.