14.04.2020, 17:22

Быстрый успех эстонского приложения в США вызвал интерес у голливудских звезд

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Naine arvuti ja mobiiliga
Naine arvuti ja mobiiligaFoto: Tiit Blaat

В ситуации, когда кризис оказывает невероятное экономическое давление на многие стартапы и на разработчиков приложений, неожиданно успешными оказались приложения mindfulness — психической вовлеченности, получившие в последние недели миллионы новых пользователей. Одной из крупнейших историй успеха стало разработанное в Эстонии приложение Synctuition, покорившее местные рейтинги, а также, опередив конкурентов, занявшее высокое четвертое место в США, сообщают разработчики Synctuition.

Теперь с эстонскими разработчиками хотят сотрудничать такие голливудские деятели, как, например, основатель Tinder Шон Рад и Скутер Браун, являющийся, помимо прочего, менеджером Джастина Бибера, Арианы Гранде, Канье Уэста и Деми Ловато.

За последний месяц количество пользователей разработанного в Эстонии аудио-приложения для релаксации выросло почти на 20%, и на сегодня его загрузили свыше трех миллионов человек. По оценке соучредителя Synctution Аллана Ээсмаа, быстрый рост популярности приложений психической вовлеченности можно объяснить тем, что люди ищут выход из повседневного негативного потока новостей и стресса, вызванного социальным дистанцированием и экономическим давлением. ”В известном смысле, люди оказались в ловушке в собственных домах, где они утопают в негативном информационном шуме, а для восстановления душевного баланса и достижения продуктивности обращаются за помощью к технологиям”, — пояснил Ээсмаа.

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Число пользователей запущенного лишь в январе 2019 года Synctuition выросло с головокружительной скоростью. Среди конкурирующих приложений по числу загрузок в США оно находится уже на четвертом месте: особенно успешным эстонское приложение для релаксации оказалось в Лос-Анджелесе, где некоторые знаменитости даже связались с разработчиками с предложениями о сотрудничестве.

”Одним из первых, кто вышел с нами на контакт, стал основатель известного приложения романтических знакомств Tinder, ИТ-миллиардер Шон Рад, для которого набирающая популярность и в Эстонии практика психической вовлеченности является важной частью ежедневной рутины. После месяца использования Synctuition он связался с нами напрямую. Также с нами пообщался Скутер Браун — менеджер Джастина Бибера, Арианы Гранде, Канье Уэста, Деми Ловато и многих других звезд. Теперь мы взвешиваем различные варианты сотрудничества”, — добавил Ээсмаа.

Разработка Synctuition стартовала более десяти лет назад с записи фоновых звуков в наиболее красивых уголках мира — целью было помочь людям расслабиться. По словам Ээсмаа, популярность в Эстонии и за границей служит для разработчиков большим признанием, но основной задачей все же является поддержка психического здоровья посредством высокотехнологичного, но простого в использовании приложения. ”Мы призываем людей выделить всего 2% своего дня для заботы о собственном психическом здоровье и душевном благополучии. Терапия Synctuition — как спа для сознания. Она повышает работоспособность, помогает сосредоточиться, снижает раздражительность и понижает уровень стресса, улучшая тем самым и качество сна. Все, что вам нужно — это смартфон, наушники и 25 минут в день”, — пояснил Ээсмаа.

Приложение Synctuition разработано в Эстонии, но число его местных пользователей стало особенно быстро расти именно в последние недели, когда чтобы поддержать людей в трудные времена разработчики решили сделать приложение для жителей Эстонии бесплатным. На сегодня в общем зачете по числу загрузок в Эстонии Synctuition удерживает второе место и уверенно лидирует в категории здоровья и фитнесса. Приложение предлагает более 13 тысяч аудиозаписей из тысяч экзотических мест планеты. В процессе звукозаписи участвовали и некоторые известные эстонские музыканты: например, Уку Сувисте, Хелен Адамсон, София Рубина и Элина Нечаева. Всего в Европе, США и Азии у приложения сегодня свыше трех миллионов пользователей, а в 2019 году Google назвал Synctuition одним десяти наиболее быстро растущих стартапов Европы.

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