Большой рейтинг: самые востребованные смарт-устройства в Эстонии в 2020 году

2020 год был сложным во всем мире, но тяга жителей Эстонии к смарт-устройствам не ослабела. В минувшем году в Elisa было приобретено на шесть процентов больше смартфонов по сравнению с 2019 годом, зато объем продаж простых кнопочных мобильных телефонов уменьшился на семь процентов, сообщается в пресс-релизе компании.

Покупатели чаще всего выбирали модели Samsung — отрыв от аппаратов бренда Apple на втором месте оказался почти двукратным. Эстоноземельцы также часто приобретали смартфоны Huawei, Xiaomi и Nokia.

Главным хитом прошлогодних продаж стал Samsung Galaxy A20e — недорогой смартфон с весьма широкой функциональностью. Популярными были также Huawei P30 Lite, Samsung A71 и Apple iPhone 7, причем с момента появления последнего аппарата в этом году исполнится уже пять лет. Средняя продажная цена смартфонов не изменилась по сравнению с результатами 2019 года, составив около 390 евро.

Телекоммуникационный менеджер Elisa Майлийз Плооманн отметила, что в минувшем году на прилавках появилось много отличных смартфонов-флагманов, но напряженная и неясная ситуация в мире вынудила многих потребителей выбрать более бюджетные варианты. ”Смарт-устройства среднего ценового класса давно перестали быть компромиссом цены и качества, о чем свидетельствует и возрастающий спрос на недорогие аппараты. Например, новые Apple iPhone SE и Huawei P30 Lite могут похвастаться флагманскими характеристиками, хотя их целевая аудитория еще не испытывает необходимости в мощных смартфонах”.

Продажи ноутбуков в прошлом году выросли почти на 50 процентов, причем основной рост пришелся на первую половину года, когда многие жители нашей страны начали работать в домашних офисах. Как и в случае смартфонов, средняя продажная цена ноутбуков осталась неизменной — 850 евро. ”Весной мы наблюдали огромный спрос на ноутбуки, у многих оптовиков даже опустели склады. Увы, некоторым клиентам не удалось приобрести желаемые модели”, пояснила Майлийз Плооманн.

Самым продаваемым ноутбуком стал Lenovo IdeaPad C340 с сенсорным дисплеем. Популярностью также пользовались Huawei MateBook D, Honor MagicBook 14 и Apple MacBook Air 2020.