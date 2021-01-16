Bloomberg: Apple приступил к разработке iPhone со складным экраном

Отмечается, что Apple уже создал прототип складных экранов для внутреннего тестирования, но не утвердил планы по выпуску новых моделей. Американская корпорация рассчитывает выпустить компактный гаджет с крупным экраном, размер которого при развороте был бы аналогичен 6,7-дюймовому дисплею на iPhone 12 Pro Max.

В Bloomberg считают, что выпуск подобного гаджета может стать для Apple радикальным шагом. Однако, не исключено, что такие телефоны появятся на рынке спустя несколько лет. В настоящее время корпорация занимается флагманскими iPhone и iPad следующего поколения, которые должны выйти в конце 2021 года.