Атаки направлены только на крупные компании? Самые распространенные мифы о кибербезопасности

Руководитель отдела интернет-безопасности CERT-EE RIA Тыну Таммер привел в начале международного месяца кибербезопасности четыре распространенных мифа и опроверг их.

Миф номер 1. Повышение уровня кибербезопасности компании обходится очень дорого

Часто считается, что повышение уровня кибербезопасности компании требует безумных сумм. Однако Таммер говорит, что большого количества киберинцидентов, наносящих финансовый и репутационный ущерб эстонским компаниям, можно избежать, уделяя внимание личной кибергигиене сотрудников и имея четкие процедурные правила на случай возникновения подозрительных ситуаций.

”Продуманные и целевые инвестиции в повышение кибербезопасности помогают добиться хороших результатов, но все в конечном итоге сводится к индивидууму. Небрежное отношение руководителя или сотрудника компании к кибербезопасности может мгновенно обесценить вложения, сделанные ранее в повышение кибербезопасности”, — говорит Таммер.

Поэтому принципы кибер-этикетки должны быть в каждой компании сформулированы максимально точно, и их соблюдение нужно проверять. Советы относительно того, на что обращать внимание сотрудников в ходе киберобучения, и как повысить кибербезопасность компании с помощью простых инструментов, можно найти на сайте www.itvaatlik.ee

Миф номер 2. Атаки направлены только на крупные компании

Хотя кибератаки, поражающие крупные компании или организации, обычно имеют широкий резонанс, размер или сфера деятельности компании на самом деле не важны для преступника. Злоумышленники ищут уязвимые места в ИТ-решениях и, обнаружив их, как можно быстрее монетизируют полученную информацию. Статистика показывает, что чем меньше компания, тем меньше внимания уделяется кибербезопасности. Однако большинство кибератак направлено именно на малые и средние предприятия.

”Многие кибератаки автоматизированы. Это означает, что преступник атакует одновременно большое количество компаний. В том числе и те, на которые он совсем недавно не обратил бы никакого внимания из-за их небольшого размера”, — поясняет Таммер.