Apple заплатит до $500 млн за замедление работы старых моделей iPhone

По условиям соглашения, компания обязуется выплатить по $25 каждому владельцу смартфона старой модели. Отмечается, что данное решение должно быть одобрено судом.

Иск к Apple подали владельцы смартфонов iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus и SE, они заявляют об ухудшении работы устройств после обновления программного обеспечения. По данным Apple, ухудшение производительности вызвано интенсивностью использования и изменением температуры гаджета.

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