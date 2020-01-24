Apple скоро начнет выпускать бюджетный iPhone

Как пишет rus.delfi.lv со ссылкой на LETA, поставщики американской корпорации Apple Inc. начнут сборку новой модели бюджетного iPhone в феврале. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с планами выпуска.
Телефон будет похож по дизайну на iPhone 8, диагональ экрана составит 4,7 дюйма. Выпуск бюджетного телефона, по данным источника Bloomberg, связан с тем, что компания намерена расширить свое присутствие на рынке мобильных устройств.
Новый смартфон должны представить в штаб-квартире Apple в Купертино в марте 2020 года, пишет Bloomberg.
В новый iPhone поместят Touch ID, встроенный в кнопку "домой". Технология будет отличаться от датчика отпечатка пальцев, который используется в телефонах на базе Android. У нового телефона не будет биометрической аутентификации Apple Face ID, но процессор будет таким же, как у iPhone 11.
По данным издания, сборкой займутся тайваньские компании Hon Hai Precision Industry (она же Foxconn), Pegatron и Wistron.
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