Apple сдвигает сроки презентации новых iPhone
Компания Apple перенесла сроки презентации новых моделей iPhone с сентября на более поздний срок. Об этом заявил финансовый директор компании Лука Маэстри, передает Bloomberg.
Компания Apple перенесла сроки презентации новых моделей iPhone с сентября на более поздний срок. Об этом заявил финансовый директор компании Лука Маэстри, передает Bloomberg.
По его словам, в 2020 году iPhone 12 будут презентовать ”на несколько недель позже”, чем обычно. Приблизительные сроки проведения мероприятия запланированы на октябрь.
Также Apple рассказала о своем доходе в третьем квартале 2020 финансового года, который составил $59,7 млрд, что на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Ранее СМИ писали, что новые гаджеты Apple будут в четырех вариантах — iPhone 12 с диагональю экрана 5,4 дюйма, iPhone 12 Max (6,1), iPhone 12 Pro (6,1) и iPhone 12 Pro Max (6,7).
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