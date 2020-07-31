Apple сдвигает сроки презентации новых iPhone

По его словам, в 2020 году iPhone 12 будут презентовать ”на несколько недель позже”, чем обычно. Приблизительные сроки проведения мероприятия запланированы на октябрь.

Также Apple рассказала о своем доходе в третьем квартале 2020 финансового года, который составил $59,7 млрд, что на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее СМИ писали, что новые гаджеты Apple будут в четырех вариантах — iPhone 12 с диагональю экрана 5,4 дюйма, iPhone 12 Max (6,1), iPhone 12 Pro (6,1) и iPhone 12 Pro Max (6,7).