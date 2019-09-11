Apple представила три новых iPhone: что в них особенного?

Устройства имеют новый процессор Apple A13. Они могут находиться под водой до 2,5 часа, в отличие от прошлых моделей, рассчитанных на полчаса устойчивости к воде. Удлиненный период пребывания под водой доступен только в модели iPhone 11, модели версии Pro также могут находиться под водой только 30 минут.

Размер экрана iPhone 11 составляет 6,1 дюйма, у iPhone 11 Pro — 5,8 дюйма, у iPhone Pro Max — 6,5 дюйма.

iPhone 11 представлен в белом, черном и красном цветах, а также новых — зеленом, желтом и лавандовом. Стоимость устройства в США составит $699, iPhone 11 Pro — $999, iPhone 11 Pro Max — $1099.

Модель iPhone11 будет доступна с тремя вариантами объема встроенной памяти — 64, 128 и 256 Гб. Модели версии Pro — с 64, 256 и 512 Гб встроенной памяти.

Ранее TechCrunch указывал, что ”основная” модель — iPhone 11 — будет стоить не более $1 тыс. Высокая стоимость флагманских устройств — главная причина снижения продаж на рынке смартфонов.

Как следует из данных аналитической компании Gartner, продажи смартфонов Apple во втором квартале этого года снизились на 13,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 38,5 млн штук. Доля Apple на рынке сократилась до 10,5%. Тогда как доля рынка основных конкурентов во втором квартале росла: у Samsung — до 20,4%, у Huawei — до 15,8%, у Xiaomi — до 9%. Пользователей iPhone становится все сложнее заставить покупать новые устройства, а компания пытается увеличивать выручку от сервисов, отмечал старший директор по исследованиям Gartner Аншул Гупта.

В целом продажи смартфонов в мире во втором квартале снизились на 1,7% по сравнению с тем же периодом 2018 года и составили 368 млн устройств. При этом Гупта указывал, что спрос на устройства высокого ценового сегмента снижается быстрее, чем на смартфоны средней и низкой ценовой категории.