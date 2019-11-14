Apple представила 16-дюймовый MacBook Pro. У него новая клавиатура Magic Keyboard

Как отмечает TechCrunch, в новом MacBook Pro компания исправила если не все, то большинство недочетов, на которые жаловались пользователи. Ноутбук оснащен мощным аккумулятором, позволяющим работать без подзарядки до 11 часов, улучшенной системой охлаждения и передовой клавиатурой Magic Keyboard.

Как отметили в Apple, благодаря улучшенному механизму ”ножницы” и длине хода клавиш один миллиметр пользователи могут набирать текст точнее, удобнее и тише. Предыдущий механизм ”бабочка” существовал с 2015 года — пользователи часто жаловались на залипание клавиш. Кроме того, у Magic Keyboard есть физическая кнопка Escape, сенсорная панель Touch Bar и датчик Touch ID. Ранее на MacBook Pro с Touch Bar была лишь виртуальная кнопка Escape. В компании называют клавиатуру самой удобной на ноутбуках Mac.

На 16-дюймовых MacBook Pro установлены процессоры с шестью или восемью ядрами, ускорением Turbo Boost до 5,0 гигагерц и оперативной памятью до 64 гигабайт. В Apple говорят, что производительность ноутбука до 2,1 раза выше, чем на 15-дюймовых MacBook Pro с 4-ядерным процессором. На ноутбуке установлен мобильный дискретный графический процессор AMD Radeon Pro серии 5000M. На MacBook Pro в стандартных конфигурациях установлены SSD-накопители емкостью 512 гигабайт и один терабайт. Кроме того, на него впервые можно установить SSD на восемь терабайт.