20.01.2020, 13:12

Apple не согласен с переходом на единый стандарт зарядок

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Apple не согласен с переходом на единый стандарт зарядок
Unsplash

Европейский союз вновь вернулся к идее о том, что производители смартфонов и планшетов могли бы перейти на общий стандарт зарядных устройств. К таким производителям относится и Apple, передает CNBC.

Европейские политики хотят упростить жизнь потребителей, сократив при этом объем электронных отходов. Поэтому в ЕС рассматривают план, согласно которому производители электронных устройств могли бы перейти на универсальную зарядку, пишут "Деловые Ведомости".

Такое решение сильно отразилось бы на компании Apple, которая комплектует свою продукцию нестандартными зарядками.

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