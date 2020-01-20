Apple не согласен с переходом на единый стандарт зарядок

Европейский союз вновь вернулся к идее о том, что производители смартфонов и планшетов могли бы перейти на общий стандарт зарядных устройств. К таким производителям относится и Apple, передает CNBC.
Европейские политики хотят упростить жизнь потребителей, сократив при этом объем электронных отходов. Поэтому в ЕС рассматривают план, согласно которому производители электронных устройств могли бы перейти на универсальную зарядку, пишут "Деловые Ведомости".
Такое решение сильно отразилось бы на компании Apple, которая комплектует свою продукцию нестандартными зарядками.
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