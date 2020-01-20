Apple не согласен с переходом на единый стандарт зарядок

Европейские политики хотят упростить жизнь потребителей, сократив при этом объем электронных отходов. Поэтому в ЕС рассматривают план, согласно которому производители электронных устройств могли бы перейти на универсальную зарядку, пишут "Деловые Ведомости".

Такое решение сильно отразилось бы на компании Apple, которая комплектует свою продукцию нестандартными зарядками.