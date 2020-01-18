18.01.2020, 18:28

Анализ: в Эстонии самые низкие цены на мобильный интернет в Европе

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Noorte ajaveetmise viisid
Noorte ajaveetmise viisidFoto: Anni Õnneleid

Проведенный Европейской комиссией анализ показывает, что в Эстонии самые низкие цены на мобильный интернет среди стран-членов ЕС.

Согласно анализу, который был составлен в 2019 году, среди всех стран-членов Европейского союза самые низкие цены на мобильный интернет были в Эстонии, Румынии, Польше, Италии и Швеции.

В отчете страны-члены ЕС подразделяются на четыре группы — с низким, относительно низким, сравнительно высоким и высоким уровнем цен на интернет-услуги.

В группу стран с низким уровнем цен на интернет-услуги входят, например, Эстония, Румыния, Польша, Италия, Швеция, Люксембург, Словения, Австрия и Великобритания.

В группу стран со сравнительно низким уровнем цен на интернет-услуги входят Литва, Франция, Латвия, Хорватия, Германия, Финляндия, Нидерланды и Дания.

В группу стран со сравнительно высоким уровнем цен на интернет-услуги входят, например, Бельгия, Мальта, Болгария, Ирландия и Испания.

В группу стран со высоким уровнем цен на интернет-услуги входят, например, Венгрия, Португалия, Кипр, Чехия, Греция и Словакия.

По словам руководителя бизнес-подразделения Telia Eesti Тармо Кярстна, в Эстонии, как в цифровом государстве, очень хорошая зона покрытия, в тоже время операторы могут предложить разумный уровень цен по сравнению с другими европейскими странами.

„Как подтвердили последние измерения Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA), скорость мобильной передачи данных в сетях 4G в Эстонии постоянно увеличивается. В последние годы одна только Telia вложила миллионы евро в развитие своей мобильной сети, а за последние полтора года средняя скорость загрузки в нашей сети 4G увеличилась более чем на 60%,” — добавила Кярстна.

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