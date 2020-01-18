Анализ: в Эстонии самые низкие цены на мобильный интернет в Европе

Согласно анализу, который был составлен в 2019 году, среди всех стран-членов Европейского союза самые низкие цены на мобильный интернет были в Эстонии, Румынии, Польше, Италии и Швеции.

В отчете страны-члены ЕС подразделяются на четыре группы — с низким, относительно низким, сравнительно высоким и высоким уровнем цен на интернет-услуги.

В группу стран с низким уровнем цен на интернет-услуги входят, например, Эстония, Румыния, Польша, Италия, Швеция, Люксембург, Словения, Австрия и Великобритания.