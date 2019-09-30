120 000 домов получили возможность подключиться к интернет-соединению, которое работает в 10 раз быстрее

По словам руководителя подразделения по развитию инфраструктуры Telia Eesti Тойво Праакеля, опыт компании показывает, что десятки тысяч домохозяйств хотят повысить скорость домашнего Интернета при появлении такой возможности.

”Спрос на высокоскоростной и современный доступ в Интернет в последние годы значительно вырос. Прежде всего, это связано с увеличением доли видеоконтента, который составляет уже более половины от общего объема широкополосного трафика. В этом году уже более чем две трети всех жилищ, куда мы провели постоянное оптоволоконное соединение, начнут пользоваться этими преимуществами”, — сказал Праакель.

Telia обновляет свою сеть постоянного интернет-соединения, используя целый ряд различных технологий. Например, тем клиентам, которые потребляют услуги Telia посредством медных кабелей, компания предлагает входящую и исходящую скорость до 200/50 Мбит/с. Клиентам, которые находятся в зоне обслуживания оптоволоконной кабельной сети, Telia предлагает входящую и исходящую скорости домашнего интернета до 1/1 Гбит/с.

Тойво Праакель подтвердил, что Telia продолжит активно развивать сеть постоянного интернет-соединения в ближайшие годы. ”Наша цель состоит в том, чтобы к 2022 году построить сеть таким образом, чтобы мы могли обеспечить всем клиентам Telia скорость домашнего интернета не менее 100 Мбит/с”, — добавил он.

Какие пакеты домашнего интернета Telia предлагает по конкретному адресу, все желающие могут с удобством проверить на сайте компании: https://www.telia.ee/era/koduinternet/