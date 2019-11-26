Загадка финнов: настоящие резиновые сапоги NOKIAN!

Мокрая осень, промозглая зима, сырая весна и дождливое лето научили эстонцев тому, что водостойкая одежда и обувь всегда должны быть наготове в шкафу. Перед покупкой резиновых сапог стоит ввести себя в курс дела, как отличить изделие, похожее на резиновые сапоги, от настоящих, – изготовленных из натуральной резины водостойких качественных сапог.

Хотя многие изделия, похожие на резиновые сапоги, в нашей торговой сети называют резиновыми сапогами, большинство из них не содержат ни грамма натуральной резины и не имеют тех свойств, которые есть у сапог из настоящей резины есть уже исходя из материала.

Один из производителей резиновых сапог с наидлиннейшей историей, NOKIAN, к сегодняшнему дню более 120 лет изготавливал водостойкую обувь для северян и постоянно развивается, применяя новые технологии. Такой долгосрочный опыт обоснованно создаёт ореол вокруг резиновых сапог NOKIAN. Ниже мы подробно разберем такое представление на составляющие и посмотрим, из чего оно состоит.

TAMREX

Опыт магазина TAMREX, уже около двух десятков лет импортирующего резиновые сапоги NOKIAN, показывает, что большинство "резиновых сапог", продаваемых в других магазинах, на самом деле – сапоги из полиуретана или поливинилхлорида, которые не имеют ничего общего с резиновыми сапогами кроме водостойкости и похожей формы. Резиновые сапоги из натуральной резины имеют намного более лучшие свойства и служат дольше.

РЕЗИНОВЫЕ САПОГИ VS САПОГИ, ПОХОЖИЕ НА РЕЗИНОВЫЕ





История натуральной резины

Рассказывая историю о настоящих резиновых сапогах, надо начать сначала - от каучука. Это - млечный сок тропического каучукового дерева, который сочится из ствола дерева. Это - натуральный и восстанавливающийся материал, с которым в Европе до середины 19. века не умели ничего предпринять. До момента, когда Чарльз Гудьер попробовал вулканизацию каучука. Метод, который впервые сделал возможным использование этого сырья в обувной промышленности.

Tamrex

Резиновые сапоги NOKIAN изготовлены вручную

Главная отличительная черта резиновых сапог NOKIAN – это разработанные в течение десятков лет весьма особенные и прочные резиновые смеси (свыше 200 патентованных смесей), точный состав которых защищен авторским правом и строго засекречен. И колодки разработаны NOKIAN и принадлежат предприятию.

Приходите в ближайший магазин TAMREX, примерьте свои новые сапоги NOKIAN и забирайте их домой.