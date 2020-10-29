Вы просто обязаны примерить эту зимнюю куртку

Ведь, казалось бы, наденешь на себя много одежды – и даже в холодную погоду на улице тепло и можно не бояться болезней. В действительности одеваться в условиях холодов – своего рода наука, и очень важный компонент – хорошая зимняя куртка – помогает во многом.

Какая она, отличная зимняя куртка? Нюансов много, но самые важные – это удобство, прочность, функциональность, стильный дизайн и защита от дождя, ветра и холода.

Защита от дождя, ветра и холода



Отличная куртка обеспечивает защиту от погодных условий. Именно это главная причина, по которой человек начинает искать зимнюю куртку. Гарантия устойчивости к погодным условиям предполагает тщательно подобранную водоотталкивающую или непромокаемую верхнюю ткань, которая защитит от ветра, холода и дождя. На 100 % непромокаемая куртка не только изготовлена из непромокаемой ткани, но и снабжена швами, проклеенными лентой. На всякий случай ищите символ защиты от дождя – EN 343, он означает, что куртка прошла испытания и отвечает стандарту непромокаемой дождевой одежды.



Хорошая воздухопроницаемость



Отличная куртка хорошо пропускает воздух! Это необходимо, чтобы при более активном движении выводить из-под куртки выделяемое телом излишнее тепло. В противном случае человек все-таки промокнет. Не от дождя, а от тепла, выделяемого его собственным телом. Общее правило гласит, что водоотталкивающая куртка пропускает воздух несколько лучше непромокаемой. Стоит знать, что при минусовых температурах воды нет, следовательно, полная непромокаемость в этом случае и не требуется.

В куртке на добротной подкладке по технологии 37,5® очень хорошо регулируются условия под курткой. Технология 37,5® удерживает тепло, когда вы мерзнете, и активируется, когда вам становится жарко. В том, что касается воздухообмена и влагопроводности, эта технология до сих пор не имеет себе равных. Ткань, созданная по этой технологии, содержит натуральные активные частицы, изготовленные из скорлупы кокосового ореха и вулканических минералов, которые сначала фиксируют и затем выводят возникающие при потении влажные пары. Эти активные частицы увеличивают поверхность ткани на 800 % и приводят к возникновению уникальной движущей силы, которая направляет влагу наружу.

Удобство



Отличная куртка сидит как влитая! Куртки, повторяющие естественное движение тела, изготовлены из десятков тканевых деталей, так хитроумно сшитых, что получаемый в результате просторный предмет одежды очень хорошо сидит и не стесняет свободу движений. Куртку 3D-покроя не чувствуешь и не замечаешь на себе, ведь она не тянет, не задирается, не слишком тяжела и т. п.



Функциональность



У отличной куртки много задач, и их незаметно решают ее важные мелкие детали. Такую куртку узнаешь уже на вид: тут и там видно обилие сужающих и расширяющих швов, различные типы тканей в разных местах выполняют различные задачи. Например, эластичная ткань там, где куртка больше всего должна растягиваться (за плечами, так сказать на сгибах крыльев), упругая, износостойкая ткань Cordura® в местах наиболее частого истирания (внизу рукавов) и прочная непромокаемая или водоотталкивающая основная ткань. К этому можно добавить добротный высокий воротник, который хорошо держится вокруг шеи; удлиненные манжеты, позволяющие скатываться воде; внутренние манжеты с петлей для большого пальца (они удобно удерживают рукав на месте и не пропускают холод); укороченный спереди и удлиненный сзади силуэт (спина всегда прикрыта, и в то же время легче доступ к карманам брюк, а при езде в машине ткань не лежит складками на коленях).



Водоотталкивающая зимняя куртка Snickers Workwear

Прочность



Отличная куртка долго носится, и за ней легко ухаживать. Не обязательно, чтобы прочная верхняя ткань была жесткой и негнущейся. В наши дни есть куртки, мягкая и легкая верхняя ткань которых отличается даже большей прочностью, чем иная более крепкая на вид одежда. Кроме того, верхняя ткань должна отталкивать грязь и воду.

В прочной куртке ни ткань, ни швы не рвутся, и при обычном использовании износить их очень трудно и на это требуется много времени. Нередко для повышения прочности в определенных местах добавлены укрепляющие швы или более прочная ткань (например, знакомая по обувной промышленности ткань Cordura® внизу рукавов и т.п.).

Разумная цена



Отличная куртка продается по разумной цене! Если сложить все вышеупомянутое, можно заключить, что такая сложная в техническом отношении и продуманная до деталей куртка должна стоить очень дорого. В действительности существуют куртки, отвечающие всем вышеперечисленным условиям, цены на них остаются в пределах 100-200 евро. Это очень хорошая цена по сравнению с тем, что можно увидеть в магазинах товаров для спорта и свободного времени, где цены на зимние куртки часто в пределах 300-600 €, и при этом куртки иной раз не отвечают ни одному стандарту. Это и понятно: ведь одни только быстро меняющиеся тренды не позволяют изготовителям на 100 % сосредоточиться на качествах куртки.

На полках магазинов TAMREX есть две очень хорошие модели, которые стоит примерить:

• Snickers Workwear водоотталкивающая зимняя куртка (модель как для мужчин, так и для женщин)

• Snickers Workwear непромокаемая воздухопроницаемая зимняя куртка с капюшоном

На создание куртки с вышеприведенными качествами у компании Snickers Workwear ушло 40 лет: такому опыту можно доверять.

Хорошо выглядит



Отличная куртка и выглядит хорошо! Помимо приятного чувства, которое охватывает надевающего удобную куртку, радует также привлекательный и стильный внешний вид предмета одежды, который отличается характерными для нас спокойствием и солидностью.

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