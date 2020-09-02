Пора натягивать кофту!

Если в случае трехслойной зимней одежды кофта выполняет функцию промежуточного слоя, то теперь, на время утренней и вечерней прохлады, она становится приятным внешним слоем.

Высококачественный флис, свитер из шерсти мериноса, толстовка или кофта служит эффективным утеплительным слоем, назначение которого заключается в обеспечении защиты от холода и ветра.

Изолирует тепло тела

Способность кофты сохранять тепло тела, а при необходимости – выводить лишнее тепло между слоями одежды, является важнейшей характеристикой этого предмета одежды – как с точки зрения хорошего здоровья, так и в плане комфорта при ношении. Ни один из предметов одежды сам по себе не производит тепло: «нагревательным элементом» служит сам человек, и задача кофты – поглотить в себя тепло, выделяемое телом человека, и сохранять это тепло вокруг тела в качестве теплоизолирующего слоя.

Технология 37,5® регулирует микроклимат

Задача технологии 37,5® – сохранять тепло, обеспечивать эффективную вентиляцию и выполнять выведение влаги. Эту технологию используют все ведущие производители спортивной одежды и высококачественной спецодежды.

Ткань на основе технологии 37,5® включает в себя активные частицы, изготовленные их природных волокон кокосовой скорлупы и вулканических минералов, которые сохраняют в себе тепло тела. Упомянутые частицы увеличивают поверхность ткани на 800%, что позволяет разместить на ней во много раз больше тепла. Если температура тела повышается, в ткани возникает уникальная движущая сила, которая отводит влагу от тела.

Легкая, дышащая и быстро сохнущая кофта, изготовленная по технологии 37,5®, хорошо подходит в качестве наружного слоя в прохладный день и в качестве промежуточного слоя в холодную пору.

Природные свойства шерсти мериноса

От природы функциональная шерсть мериноса также эффективна. Свитер из махровой шерсти мериноса марки Woolpower – мягкий, теплый и дышащий. Между изнаночными петлями махрового свитера умещается большое количество тепла. Упомянутая махровая шерстяная ткань – это запатентованная ткань из шерсти мериноса, которая была создан в сотрудничестве со шведскими учеными, врачами и вооруженными силами, чтобы обеспечить хорошую теплостойкость воинам, которые проводят недели напролет в условиях чрезвычайного холода. При этом шерсть мериноса сохраняет в себе тепло даже в том случае, если уровень активности растет, образуется много влаги, и свитер намокает. Свитер из шерсти мериноса Woolpower является хорошей инвестицией на долгие годы и пригождается в течение всего года.

Ветрозащитный флис

Очень удобный, хорошо сшитый, приятный и мягкий, этот предмет одежды по своей сути занимает нишу между софтшелльным джемпером и кофтой. Изнутри флис Snickers Workwear с ветрозащитной мембраной является хорошим дышащим и легким покровом для тела, который хорошо подходит в том случае, если для куртки погода слишком теплая, а для того, чтобы носить один лишь свитер, слишком ветрено.

Соответствующий фасон и правильный размер

Тела у людей разные, и часто возникают разногласия по поводу того, что комфортнее носить, и что лучше выглядит. Так что, перед принятием решения о покупке, стоит примерить различные модели и кофты из разных материалов. Независимо от фасона, важно выбрать правильный размер, чтобы обеспечить предусмотренные функциональность и безопасность.

Функциональный дизайн

Замок обеспечивает дополнительную возможность регулировать микроклимат. Капюшон защищает голову и шею, а петли для большого пальца является удобным решением, которое удержит рукава на месте.

Функциональные карманы позволяют носить с собой всё, что нужно, а различные типы тканей в разных местах помогают, по мере необходимости, защищать конкретные участки тела, а также вентилировать или изолировать их.

Высокий воротник, который как следует держится вокруг шеи, защищает от ветра и предотвращает выход тепла тела через воротник.

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