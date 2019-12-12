Отдашь холоду палец - потеряешь целую руку!

Очень многие проводят на улице целый день в любую погоду, владельцы автомобилей зимними утрами занимаются гимнастикой вокруг автомобиля, каждый сознательный человек сдает тару, некоторые убирают листья или снег у себя во дворе, другие ходят на охоту и рыбалку или занимаются спортом! Таким образом зимой хорошие теплые перчатки могут пригодиться везде: в автомобиле, дома, на работе, на лыжне, на горке для санок и на улице!

Независимо от работы, хобби или предпочтений в проведении свободного времени, руки несомненно надо защищать от холода, ветра и влаги. Вопрос не только в том, что с мерзнущими руками неудобно, но и в хорошем здоровье рук. Кожа отмороженных рук часто трескается и это может привести к воспалению и неприятной боли. Так что защите единственной пары рук стоит посвятить больше внимания.

Когда вы приходите за зимними перчатками в магазин с хорошим выбором, на полках можно увидеть 200 различных моделей перчаток, выбрать из которых может оказаться сложнее, чем ожидалось. На что обратить внимание?

Удобство

В первую очередь, хорошие перчатки очень удобны. Свободно опустив руку, Вы заметите, что пальцы и ладонь не прямые, а слегка согнуты. Также Вы увидите, что большой палец не в одном ряду с пальцами, а находится напротив ряда пальцев, со стороны ладони. Хорошие и удобные перчатки можно узнать по "сидящему большому пальцу" — это значит, что большой палец пришит отдельно.

Удобная перчатка скроена именно так: соблюдая естественную форму руки. Комфорта прибавляет и использование разных материалов в разных зонах. Эластичная и тянущаяся ткань на тыльной стороне ладони или между пальцами (где важна подвижность), прочная на ладони (чтобы противостояла трению), умная на кончиках пальцев (для использования экрана телефона), дышащая на ладони или тыльной стороне руки (чтобы выпустить лишнее тепло) и т.д.

Теплая подкладка Thinsulate®

Ищите подкладку со знаком Thinsulate® . Это придаст уверенности, что перчатка действительно хорошо держит тепло. Материал с таким комплектом свойств (очень легкий, тонкий и теплый), как Thinsulate® , никто до сих пор не смог подделать. В магазине стоит спросить у персонала, Thinsulate® какой толщины использован для той или другой модели перчаток. Это может быть G20, G40, G60, G80, G100 G120 и т.д. Чем больше цифра, тем толще материал и тем теплее перчатки.

Очень теплые перчатки иногда бывают с двойной подкладкой, где к Thinsulate® добавлена флисовая подкладка. Стоит запомнить, что любой флисовый материал - еще не Thinsulate®, дешевый флис и настоящий Thinsulate® сильно отличаются. Если в изделии использован Thinsulate®, оно всегда соответственно обозначено.

Хорошие зимние перчатки могут быть из тонкой, мягкой но прочной козьей кожи, более прочной говяжьей кожи, качественного PU, синтетической кожи или покрыты пеной из латекса или подобным синтетическим веществом.

Тщательно выбранная кожа

Козья кожа тонкая, мягкая и при том очень прочная. Перчатка из козьей кожи подгоняется по руке (это чувствуется очень хорошо именно в перчатках без подкладки) и приятно ощущается на руке. Коровья кожа обладает натуральными водоотталкивающими свойствами, она хорошо дышит и сохраняет хорошую чувствительность.

Коровья кожа немного толще козлиной и еще лучше переносит трение, но не такая чувствительная к прикосновениям, как козья кожа. Коровья кожа также водоотталкивающая и дышащая.

Перчатки из свиной кожи немного более жесткие, чем из коровьей или козьей кожи, чувствительность еще ниже, водоотталкивающие свойства немного слабее (поры кожи больше и вода проходит быстрее).

Качество кожи показывает знак категории C, B, AB, A или класс A+ лучшего качества. Отличие зависит в числе прочего от того, с какой части тела кожа взята и используется ли поврежденная кожа. Также как люди, чья кожа не безупречна, и животное в течение жизни получает раны и царапины, от которых остаются шрамы или отметины, и которые могут потом оказаться слабым местом. Кожа лучшего качества класса A+ - тщательно выбранная самая прочная и здоровая кожа. Важно знать также, имеем ли мы дело с цельной кожей - кожа филируется на два или даже три слоя и используется средний или внутренний слой, свойства которого хуже, чем у верхнего слоя цельной кожи.

Эффективный и качественный PU тоже дает возможность изготовить очень хорошую зимнюю перчатку. Стоит выбрать такую, которая позволит пользоваться экранами, и желательно рельефную, так как это гарантирует хороший ухват.

Функциональность

Основная функция перчатки - защита руки, в то же время она должна оставаться удобной, долговечной и красивой. Руки возможно защитить от холода, влаги, грязи, трения, порезов, уколов и т.п. Таким образом, исходя из ситуации, надо выбрать перчатку, которая будет водостойкой, с теплой подкладкой, местными уплотнениями (для защиты от трения), полосками отражателей (чтобы быть заметным в темноте) или специальную перчатку для работы с химикатами (если есть такая опасность).

Не существует универсальных перчаток, подходящих для любых условий. Выбор перчаток зависит от того, в каких условиях, чем и как долго планируют заниматься. Разумно будет приобрести домой, на работу или в автомобиль несколько разных пар перчаток, которые можно носить при разных занятиях. Желательно иметь для очень холодных условии очень теплые зимние перчатки, немного более тонкие зимние перчатки для мягких зимних дней, тонкие, без подкладки перчатки из козьей кожи, перчатки с очень хорошей чувствительностью с синтетическим покрытием и упаковку одноразовых перчаток. Такой выбор должен позволить с удобством выполнять большинство работ.

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