Многослойная одежда держит вас в тепле

Холодный, темный и дождливый сезон в Эстонии довольно долог. Это не мешает многим жителям Эстонии проводить много времени на свежем воздухе, одеваясь по погоде.

Неважно, для чего вам нужна одежда – для повседневной работы, для долгого и трудного похода, для приусадебных работ или для игр с детьми на свежем воздухе. Все эти виды деятельности имеют одну общую черту – движение и возникший вследствие него перенос тепла тела.

Как погода не каждый день одинакова, так и комплект одежды не может быть всегда одним и тем же. Чем больше имеется различных возможностей, тем лучше и адекватнее вы сможете одеваться. Например, один и тот же стиль не подходит при сильном ветре и морозе -15 °C и в дождливую погоду при +5 °C.

Никакая одежда не греет сама. «Нагревателем» является сам человек, создающий в результате движения тепло, которое мы можем, в соответствии с потребностями, выводить между слоями одежды или, наоборот, удерживать вокруг тела.

Самое главное – содержать поверхность своего тела в тепле и сухости. Это не всегда так уж легко обеспечить – малейшее активное движение человека, носящего зимнюю одежду, заставляет его потеть. По возможности, одежду следует планировать в соответствии со степенью активности движения и погодными условиями. Там, где деятельность включает в себя в основном стояние на месте и небольшое движение, подходит одежда с более высокой теплостойкостью и большим количеством слоев. Для деятельности, предполагающей активное движение, одевайтесь более легко и в хорошо дышащую одежду.

Три основных слоя одежды, с помощью которых можно регулировать условия тела и защититься от любой непогоды:

1. НИЖНИЙ СЛОЙ

Техническое теплое белье или теплое белье из шерсти мериноса, которое держит поверхность кожи сухой и греет ее.

2. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЛОЙ

Кофта, флис или толстовка, которая вмещает много воздуха, чтобы удерживать вокруг тела тепло, вырабатываемое телом (не на поверхности кожи).

3. ВЕРХНИЙ СЛОЙ

В соответствии с погодными условиями, софтшелл, дождевик или зимняя куртка.

Тело – это целостная система, не забудьте про теплые брюки или дождевые штаны, сапоги или резиновые сапоги, шапку и перчатки.

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