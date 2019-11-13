Когда на улице холодно, носите мериносовую шерсть: отчего кожа не зудит и не чешется?

Природа решила проблему замерзания и потения намного раньше, чем кто-то из нас начал ее исследовать. Шерсть – это натуральный функциональный материал, создать синтетику с аналогичной комбинацией уникальных свойств пока никому не удалось.

Шведская фирма Woolpower, уже более 40 лет изготавливающая теплое нижнее белье и промежуточные слои одежды, знает, что значит холодная погода, как избежать заболевания, как тело реагирует на холод и как продержаться в тепле долгое время даже в самый сильный мороз.

Каждый из нас знает, что активные движения на свежем воздухе предполагают ношение более тонкой и дышащей одежды, а если придется долго стоять на одном месте, то лучше надевать на себя что-нибудь потолще. Но как быть в ситуации, когда нужно и то, и другое? Если после физической активности нужно долго стоять? Такая задача была поставлена шведской армией перед компанией Woolpower и была решена в сотрудничестве с лучшими специалистами.



Функциональное шерстяное фроте

Решение нашли в начале семидесятых, разработав шерстяное фроте (Ullfrotte Original). Это прочная шерстяная ткань, изготовленная из тонкой шерсти мериноса, маленькой доли синтетики и больше всего - из воздуха.

80% воздуха

Воздух – лучший изоляционный материал, именно поэтому 80% шерстяной махровой ткани составляет воздух! Кофта или белье из махровой ткани, каждая петелька которой наполнена воздухом, имеют ограниченный контакт с телом, то есть сокращается количество точек, через которые тело может отдавать свое тепло. Ведь тепло отводится от тела прежде всего через ткань, соприкасающуюся с кожей, образуя таким образом мостики холода.

Нижнее белье, промежуточный слой одежды и шапки-носки Woolpower изготовлены из ткани из шерсти мериноса, которая с одной стороны имеет гладкую поверхность, а с другой (со стороны тела) мягкую, петлистую поверхность. Пышные петли ткани комбинируются с кудрявым волокном шерсти, образуя вязку, в которой помещается много теплого воздуха, произведенного человеческим телом.

Впитывает влагу

Когда тело потеет, напор в ткани растет, а молекулы влаги пытаются выйти туда, где прохладнее и напор - меньше. Если ткань редкая и шерстяное волокно имеет правильные свойства, они помогают транспортировать влагу от тела. Шерстяное фроте Ullfrotte Original помогает вам сохранить тепло даже тогда, когда намокнет. И наоборот: если на улице тепло, предметы одежды из мериносовой шерсти Woolpower не дают телу перегреваться.

Не колет, не чешется

Ответ на вопрос, почему от одежды Woolpower тело не чешется, как от многих других, можно найти в происхождении и питании овец. Свойства волокон мериносовой шерсти зависят от условий, в которых овцы выращиваются, и от их рациона. Волокна шерсти овец-мериносов, что могут круглогодично питаться на улице свежей зеленой травой, длинные, тонкие и кудрявые. При соприкосновении с кожей они легко сворачиваются и не колются. У других овец, часть года проводящих в помещении, питающихся сеном или искусственными кормами, шерсть более грубая, короткая и меньше кудрявится. Шерстяная одежда, изготовленная из такого материала, колется и раздражает. При соприкосновении с кожей шерстяные волокна не закручиваются и вызывают зуд.

Woolpower закупает сырье в Патагонии и Уругвае, на фермах, где в прекрасных условиях выращивают мериносов, шерсть которых буквально блестит от счастья. Они могут много двигаться, целый день находиться на улице и есть свежую еду.

Натуральные катышки

Проносив свой Woolpower какое-то время, вы заметите катышки шерсти. Не пугайтесь, в этом нет ничего необычного – ведь ваша кофта сделана из натурального материала. Катышки не уменьшают функциональность и носкость одежды. Woolpower выбрал сохранение кучерявости шерсти вместо того, чтобы ее вычесать. Этими катышками, скорее, нужно гордиться!







Самоочищающийся эффект

Кератин, содержащийся в шерсти, разлагает бактерии, вызывающие неприятный запах. Ядро шерстяного волокна содержит клетки двух типов, впитывающие разное количество влаги. Клетка одного типа набухает больше, чем другая, вызывая этим движением трение с другим типом клеток. Это и создает механический эффект самоочистки. Если вы вспотели в своей кофте Woolpower, то рекомендуется оставить ее проветриваться во влажном и хорошо вентилируемом помещении.

Машинная стирка при 60 градусах

Поверхность шерстяных волокон водоотталкивающая и исключает размножение бактерии, а таким образом и образование неприятного запаха. Шерстяная одежда Woolpower не нуждается в частой стирке, лучше заменить стирку на проветривание во влажных условиях. Если же вы чувствуете, что вещь все-таки пора постирать, обязательно используйте средство для стирки с содержанием ланолина, которое сохранит природные свойства шерсти, и выбирайте режим стирки с температурой 60 °C. Не беспокойтесь, одежда при этом не сядет.

В магазинах TAMREX или в интернет-магазине www.tamrex.ee найдете хороший выбор одежды Woolpower как для взрослых, так и для маленьких членов своей семьи:

• тонкое и более плотное нижнее белье

• свитера себе, жене/мужу, родителям

• свитера детям

• брюки

• тонкие и плотные носки

• напульсники, шапку, шарф и т.п.

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