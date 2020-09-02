Хорошая водонепроницаемая куртка – это не удушливый пластиковый пакет на теле

Одно время года никогда не подводит – это осень. Она приходит всегда и каждый год одинаковая: дождливая, пасмурная и мрачная. Но это не повод, чтобы отказываться от работы на улице, ведь качественная водонепроницаемая одежда удобна, пропускает воздух и привлекательна на вид. Куртки, изготовленные по принципу удушливых, непрактичных и неудобных пластиковых пакетов, пусть навеки уйдут в прошлое. Они, правда, защищают от дождя, но не от ощущения сырости, ведь накапливающаяся под курткой влага тела никуда из-под нее не девается.

Решение – на 100% водонепроницаемая, но дышащая куртка, которая не позволяет влаге тела таким образом накапливаться под одеждой, выводя излишнюю влагу наружу.

Выбор одежды от дождя зависит от многих факторов: например, от количества осадков, интенсивности и продолжительности деятельности. В соответствии с этим и нужно принимать решение, выбрать ли на 100% водонепроницаемую куртку или вообще водоотталкивающую одежду.

Водонепроницаемая, дышащая куртка SNICKERS Workwear

Водонепроницаемые, дышащие брюки SNICKERS Workwear

А ноги?



Обращайте внимание на целое! Держать сухими ноги тоже важно. Вода не только падает с неба, но и разбрызгивается с земли на ноги или стекает с куртки на бедра. В действительно сырую погоду вам нужны водонепроницаемые брюки, качественные резиновые сапоги NOKIAN или водонепроницаемые сапоги.

Зайдите в ближайший магазин TAMREX и подготовьтесь к дождливому сезону как профессионал. Обеспечьте себя качественной, удобной, износостойкой, функциональной и привлекательной на вид одеждой и обувью.

Водонепроницаемая, дышащая куртка Snickers Workwear высшего качества, теплая кофта Woolpower под нее, изготовленные в Финляндии качественные резиновые сапоги NOKIAN ручной работы и перчатки TAMREX серии Pro, которые сидят на руке как влитые.

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