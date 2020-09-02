Голыми руками или в перчатках?

Руки – наш самый главный рабочий инструмент. Только этот инструмент мы не кладем в конце рабочего дня в ящик на хранение: наши руки нужны нам повсюду, каждый день и каждый час, поэтому мы должны их беречь.

Даже если кажется, что какую-то работу удобнее выполнять голыми руками, качественные рабочие перчатки играют важную роль как с точки зрения защиты рук, так и с точки зрения эффективности работы – в перчатках надежнее и зачастую даже легче. Поэтому к выбору рабочих перчаток следует подходить ответственно. Не каждые перчатки подходят для любой работы, то есть для того, чтобы выбрать, нужно сравнивать и, конечно, отдавать предпочтение более качественным вариантам.

С чего начать?

В первую очередь нужно определиться с назначением рабочих перчаток. Требует ли ваша работа тонких перчаток, плотно облегающих руку и обеспечивающих хорошую осязаемость, или вам нужны надежные и прочные перчатки, которые при необходимости можно стряхнуть с рук одним движением? Или же что-то среднее? Нуждаются ли ваши руки в защите от воды, химикатов, порезов или высоких температур? Также важно, чтобы перчатки защищали не только от механических опасностей, но и от грязи. Какой бы ни была ваша работы и условия труда, в разнообразном ассортименте Tamrex вы обязательно найдете подходящие рабочие перчатки. Все перчатки Tamrex протестированы в соответствии со стандартами, разработанными для защитных перчаток.

Кожаные рабочие перчатки

Рабочие перчатки из кожи находят очень широкое применение, они подходят как для строительных, так и для монтажных работ, а также для домашнего ремонта и садовых работ или для различных хобби. Выбирать ли рабочие перчатки из натуральной или синтетической кожи, во многом зависит от ваших личных предпочтений. Рабочие перчатки из натуральной кожи обычно обеспечивают хороший захват и принимают форму кисти, создавая «чувство своей руки». При выборе кожаных перчаток обязательно следует смотреть на качество кожи. Рабочие перчатки Tamrex из натуральной козьей кожи качественные, прочные и очень удобно сидят на руке. Материал, используемый для их изготовления – это тщательно отбираемая, цельная и прочная кожа, по качеству относящаяся к классу А+.

Перчатки из синтетической кожи

Перчатки из синтетической кожи не менее прекрасны, они пользуются заслуженной популярностью у наших клиентов. Синтетическая кожа по своим свойствам схожа с натуральной – это удобный и легкий, но в то же время прочный материал, который подходит практически для любой работы.

Для тонкой промышленной сборки или для других работ, требующих высокой чувствительности пальцев, рекомендуется выбирать хорошо сидящие на руке и облегающие ее синтетические перчатки, материал которых тоньше, чем кожа. Такие перчатки походят также, к примеру, для работы на складе или в магазине, а также для многих работ в домашнем хозяйстве. Эти перчатки настолько хорошо и удобно сидят на руке, что вы в скором времени перестанете их замечать. Хороший захват и прекрасные осязательные качества предлагают и перчатки с микроточками Tamrex, базовый материал которых – текстиль.

Перчатки с синтетическим покрытием

Разные покрытия перчаток предлагают защиту и удобство для самых разных случаев. Перчатки с ПУ-покрытием лучше всего подходят для сухих внутренних условий. Для работ, требующих от перчаток устойчивости к влаге и износу, следует выбирать перчатки с нитриловым или латексным покрытием.

Лучшие перчатки для работы и хобби

Перчатки PRO-серии предназначены для самых взыскательных клиентов. Для тех, кто ценит лучшее качество, прекрасную посадку, отличную прочность и высококлассные материалы. Водостойкие перчатки обеспечивают сухость рук и защищают от механических опасностей, устойчивые к порезам рабочие перчатки защищают руки от порезов и в то же время не уступают другим в удобстве и хорошей посадке, а, например, сварочные перчатки и термостойкие рабочие перчатки защищают руки от высоких температур и искр. Если по работе вы имеете дело с химикатами, то защиту своим рукам вы найдете среди наших перчаток, устойчивых к химикатам. Дополнительную информацию о необходимом уровне защиты можно найти в паспорте безопасности химиката.

Tamrex поможет выбрать подходящие

Мы в Tamrex уже много лет честно работаем над тем, чтобы наш ассортимент перчаток был разнообразным и отвечал строгим требованиям качества. Мы постоянно занимаемся разработкой новых перчаток, и для своей коллекции мы выбираем только лучшие материалы и тщательно продуманную функциональность. Мы гордимся своими перчатками и предлагаем их во всех магазинах Tamrex. Приходите смотреть и примерять – мы поможем вам сделать правильный выбор. При желании вы можете удобно заказать перчатки и в нашем интернет-магазине.

Каждой трудолюбивой паре рук мы обязательно подберем подходящую пару перчаток – хотя, конечно, не стоит ограничиваться лишь одной парой, ведь хороших перчаток много не бывает. Хорошие рабочие перчатки всегда и везде должны быть под рукой: на работе, дома, на даче, в автомобиле, в гараже, в сарае – для каждой работы свои. Качественные рабочие перчатки – это небольшая, но очень важная инвестиция во благо вашего самого главного рабочего инструмента. С заботой о ваших руках.

Только вы сами можете понять, какие перчатки для вас удобнее, а компетентные и профессиональные продавцы-консультанты Tamrex помогут вам разобраться с их технической стороной. Так, сообща, вы сможете подобрать правильные перчатки, которые будут облегать ваши руки как влитые.