Где найти наилучшие зимние сапоги?

Какая бы ни выдалась зима – ледяная или морозная, снежная или бесснежная, пасмурная или ветреная, либо попеременно сочетающая всё это, выходите ей навстречу в наилучших зимних сапогах – теплых, мягких и противоскользящих. Простыми советами о том, как выбрать очень хорошие сапоги, делятся специалисты, обеспечивающие обувью даже представителей сфер жизни c самыми экстремальными условиями, где функциональность, долговечность и комфорт обуви должны быть на высоте.

Продукция производителя обуви Cofra, ведущего свою деятельность более 80 лет на севере Италии, покупается в количестве более пяти миллионов пар в год. Умение бренда Cofra сочетать от природы функциональные материалы с современными технологиями позволяет наслаждаться зимней погодой, не боясь дискомфорта из-за мерзнущих и мокрых ног, болезней или падения на скользкой дороге.

Одним из таких природно-функциональных материалов, который до сих пор считается наилучшим при изготовлении верха обуви, является натуральная кожа. Зимние сапоги Cofra Odoacre из тщательно отобранной высококачественной итальянской цельной кожи, являются водоотталкивающими, дышащими, мягкими, эластичными и прочными. Если добавить к этому современные технологии, такие как жесткая ткань Cordura®, удобное крепление Boa®, стелька Cold Barrier™, противоскользящая подошва из смеси полиуретана/нитрила, а также тонкая (но очень теплая) подкладка Thinsulate™, весь этот набор будет функционировать эффективно и долго. Не зря их называют наилучшими зимними сапогами.

Эти сапоги имеют защитные элементы: легкая и гибкая проколостойкая промежуточная подошва из текстиля APT и подносок из стекловолокна. Таким образом, зимние сапоги Cofra Odoarce подходят как в качестве рабочих сапог, так и для проведения досуга, поскольку с ними ноги могут быть всё время хорошо защищены.

Инновационная система крепления Boa® добавляет сапогам как комфорта, так и безопасности. Нет незакрепленных шнурков, которые могли бы за что-то зацепиться, а надевать и снимать обувь проще, чем когда-либо раньше. Теперь нудное затягивание (а потом растягивание) длинного ряда шнурков останется в прошлом. Система BOA® затягивает обувь на ноге равномерно и именно так, как вам нужно, а высвобождает ноги мгновенно.

Крепление Boa® прочно и долговечно, просто в использовании, а также не ослабевает и не открывается само по себе в течение дня. На эту систему распространяется гарантия, которая длится в течение всего срока службы зимних сапог.

Застежки BOA® на обуви – это гарантия качества, поскольку эту запатентованную систему можно использовать только на обуви, которая проходит тестирование Boa Technology и строгий контроль качества.

Тонкая, но очень теплая подкладка ™ B600 и расположенная под ней внутренняя часть из алюминизированного войлока WinTherm® держат ваши ноги в тепле. Холод, идущий от поверхности земли, не пропускает к ногам внутренняя стелька Cold Barrier™. Внутренняя стелька, изготовленная из специальных соединений полиуретана, отличающихся особенно хорошими теплоизоляционными свойствами, является антистатической и поддерживает эргономику стопы. Сапоги также прошли испытание холодом (Cold Insulation Test). Если стандарт позволяет, чтобы после 30-минутного пребывания при температуре -17 °C температура внутри обуви снижалась на целых 10 °C, то в этих сапогах температура за данное время снижалось наполовину меньше – всего на 5 °С.

Подошва Cold Defender™ очень хорошо противостоит холоду (до -25 °C), а содержание нитрила в ней обеспечивает сохранение хороших качеств и при низких температурах.

Перечень функциональных свойств зимних сапог Cofra Odoacre можно продолжать и далее. Эти сапоги – результат 80-летней работы, в течение которой бренд Cofra внедрял в обувную промышленность новые технологии и непрерывно занимался работой в области новых разработок. Благодаря этому Cofra может предлагать всё более легкую, удобную, функциональную и безопасную обувь, при этом уделяя внимание и хорошей экологии.

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