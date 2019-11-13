ЧТОБЫ ВСЕМ БЫЛО ПОНЯТНО: во всех подробностях об угарном газе и датчиках угарного газа!

Наличие угарного газа в помещении невозможно установить никак иначе, нежели с помощью специального датчика угарного газа. Угарный газ невозможно определить по запаху, поскольку он ничем не пахнет и при этом он невидим.

Если у вас дома есть опасность образования угарного газа, обязательно установите датчик угарного газа!



Проверьте жилье своих пожилых родителей и помогите им установить качественные и исправные датчики угарного газа, не забыв выбрать для датчиков правильное место.

Десятки случаев трагической гибели детей и взрослых в результате отравления угарным газом привели к дополнению закона, согласно которому установка датчиков угарного газа требуется в жилых помещениях, оборудованных газовыми устройствами, присоединенными к дымовой трубе. Прежде всего таким оборудованием являются газовые колонки и газовые котлы.

Готов и законопроект, который, кроме прочего, обязывает устанавливать датчик угарного газа во всех жилых помещениях, где есть устройства, связанные с процессом горения (такие как печи и камины). Он вступит в силу в 2022 году.

Как возникает угарный газ?

Угарный газ возникает при неполном сгорании, обычно при недостатке кислорода. Угарный газ образуется, когда слишком рано закрывается заслонка печи, у газовой колонки плохая тяга, неправильно отрегулирована газовая плита, в закрытом гараже оставлен заведенный автомобиль или, например, горящий гриль.

Не имеющий запаха и цвета угарный газ трудно заметить. Человек, получивший отравление угарным газом, зачастую чувствует себя так же, как при начинающемся вирусном заболевании. Симптомы похожи на простуду, но протекают без повышенной температуры – в случае легкого отравления наблюдается слабая головная боль, тошнота, рвота, усталость, при тяжелом отравлении – сильная головная боль, сонливость, учащенный пульс, судороги. При слишком высокой концентрации угарного газа добавляется потеря сознания, останавливается дыхание, перестает биться сердце.

Купите хороший датчик угарного газа

Хороший датчик угарного газа:

- произведен в Европе;

- надежен в эксплуатации;

- отличается длинным сроком службы и гарантии (от 7 до 10 лет);

- имеет качественный чувствительный сенсор;

- имеет разные функции (отключение сигнала, ScanApp IP44 и т.д.);

- не нуждается в замене батареек.

Датчик угарного газа с комплектом таких свойств гарантирует спокойный сон и уверенность в том, что вашей семье ничто не угрожает.

Отличные датчики угарного газа можно приобрести в Tamrex. Срок службы сенсора и источника питания, которыми оснащен качественный датчик Honeywell, произведенный в Италии, в зависимости от модели составляет 7 или 10 лет. Весь долгий срок службы датчика угарного газа покрывается гарантией производителя. Это показатель того, что производитель уверен в качестве и готов отвечать за него в течение длительного времени.

Батарейка прослужит вам 10 лет

В датчике угарного газа Honeywell удобно то, что после установки о нем можно практически забыть. Он оснащен источником питания, который служит в зависимости от модели датчика 7 или 10 лет и который не нужно и, в действительности, невозможно заменить.

С большинством других датчиков раз в год нужно производить определенные манипуляции: отреагировать на садящуюся батарейку; купить новую батарейку; установить ее и вернуть датчик на место. Очень часто этот процесс затягивается надолго, и в ожидании новой батарейки датчик лежит на полке и не охраняет вашу семью.

Датчик угарного газа для влажных помещений – IP44

В некоторых домах газовая колонка размещена в ванной комнате. Датчик, устанавливаемый во влажном помещении, должен иметь как минимум класс IP44. Устанавливая датчик угарного газа в ванной, все же следует помнить, что устройство не водостойкое, и его нужно размещать в правильном месте в соответствии с инструкцией по эксплуатации. После приема душа или ванны (когда зеркало запотевает и уровень влажности очень высокий) следует проветривать помещение, поскольку постоянный высокий уровень влажности негативно влияет на любую электронику.

Безопасность семьи – не то, на чем стоит экономить

Выбирая устройства, от которых зависит безопасность вашей семьи, будьте требовательны и критичны. В случае утечки угарного газа первыми начинают плохо себя чувствовать самые слабые: дети, старики, люди, имеющие проблемы с сердцем и дыханием, беременные женщины и домашние животные. Доза, относительно безвредная для полного сил и здорового взрослого человека, у ребенка может обусловить отравление с тяжелыми последствиями.

Датчик, который вы найдете в обычном продуктовом магазине рядом с хлебом – не лучший вариант, несмотря на привлекательную цену. У низких цен всегда есть причины, и поэтому стоит относиться к ним с недоверием. В таком случае подумайте, на какие компромиссы вы согласны. В эксплуатационной надежности, в удобстве? Или хотите часто менять датчик и согласны с более коротким сроком службы? Чем дешевле датчик, тем менее он надежен и более короток срок службы его сенсора и источника питания.

Honeywell гарантирует корректную работу датчика угарного газа на протяжении 7 или 10 лет после покупки или до истечения срока годности устройства, указанного на датчике сбоку (в зависимости от того, какое событие наступит раньше). Кроме того, датчик Honeywell сообщает, когда что-то мешает его работе. Дешевые датчики могут годами висеть на стене, ничем не выдавая свою неисправность. Цена, которую вам придется заплатить за этот дешевый датчик, может оказаться слишком высокой.

NB! Помните, что датчик дыма и датчик угарного газа – это два разных устройства. Датчик угарного газа не заменяет датчика дыма и наоборот. Датчик дыма, как правило, устанавливается на потолке, датчик угарного газа – на стене на уровне дыхательных путей.

Куда устанавливать датчик угарного газа?

Когда вы приобретете датчик угарного газа, то первое, что вы должны сделать – это от начала и до конца прочитать инструкцию по эксплуатации и ознакомиться с только что приобретенным устройством безопасности. Устанавливайте датчик угарного газа, соблюдая указания, приведенные в инструкции. Помните, что у каждого производителя изделия немного отличаются от других, так же как все дома и их жильцы разные, поэтому единую универсальную рекомендацию по установке дать сложно.

Подыскивая место для установки датчика угарного газа, исходите из того, что угарный газ имеет почти такой же удельный вес, как и воздух, который нас окружает, и, поскольку угарный газ невидим, никто достоверно не может знать, где он витает. Это зависит от очень многих обстоятельств. Например, от того, как циркулирует воздух по комнате, есть ли в помещении вентиляторы, часто ли открываете окно или вообще используете теплонасос. Тепло ли в комнате или холодно, воздух нагревается или охлаждается. Все это приводит в движение как воздух в комнате, так и угарный газ, который может в нем содержаться.

Устанавливайте датчик угарного газа Honeywell на стене на высоте дыхательных путей недалеко от топки/очага (примерно 1-3 м). Если обычно, находясь в гостиной, вы сидите или лежите на диване, то берите эту высоту за основу. В спальне датчик угарного газа может располагаться на высоте вашего спального места, а в детской комнате – на высоте передвижения детей. Не устанавливайте датчик угарного газа близко к вентиляционной системе или воздухозаборным каналам.

Почему на стену?

Задача датчика угарного газа – сообщать людям о том, что существует опасность вдыхания ядовитого угарного газа. Следовательно, нам нужна информация о том слое воздуха, который находится на уровне нашей головы. Поэтому большинство производителей рекомендуют устанавливать датчики угарного газа на стене на уровне дыхательный путей.

Нам не важно знать, что угарный газ находится в слоях воздуха где-то под потолком. К тому моменту, когда воздух остынет и этот воздушный слой опустится ниже, на уровень наших дыхательных путей, угарный газ уже может рассеяться или кто-нибудь откроет окно на проветривание. Если же количество угарного газа на этой высоте все же будет опасным, датчик, установленный на стене, обязательно сообщит об этом.

Не говоря о том, что угарный газ может проникнуть в комнату с нижних этажей, с улицы через открытое окно и так далее.

Определенное – небольшое – количество угарного газа образуется при любом горении, поскольку идеальных условий для горения практически не существует. Вопрос в том, как много его образуется, как долго он витает в комнате и на какой высоте, то есть существует ли риск его вдыхания.

Датчики угарного газа обычно срабатывают не сразу, они устанавливают первый РРМ (единица измерения угарного газа – одна миллионная часть). Звуковой сигнал раздается, когда сенсор фиксирует определенное количество угарного газа в течение определенного времени и ситуация требует вмешательства человека.

Один датчик угарного газа рассчитан на использование в одном помещении. Если существует опасность того, что угарный газ может образовываться и в других помещениях, то в них тоже следует установить датчики.

Надежно прикрепите датчик угарного газа к стене, не используйте для крепления никакую ленту. Если после падения датчик внешне и будет выглядеть целым, внутри какая-нибудь деталь сенсора может сломаться.

Регулярно, раз в месяц, проверяйте состояние датчика угарного газа и очищайте его во время уборки дома с помощью пылесоса или мягкой щетки.

Заходите в ближайший магазин TAMREX или покупайте качественный датчик угарного газа Honeywell в интернет-магазине TAMREX.